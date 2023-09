Шакіра розкрила назву нової пісні, присвяченої Жерару Піке

Артистка не забула, яке прізвисько дали їй друзі Піке через її "поганий характер".

46-річна колумбійська співачка Шакіра, схоже, знає толк у витонченій помсті. Артистка не дає забути футболістові Жерару Піке про те, що він накоїв, зрадивши їй з молодою асистенткою Кларою Чіа, і не втрачає нагоди вкотре вколоти його. Не став винятком і її виступ на MTV Video Music Awards 2023, пише The Sun.

Раніше співачка випустила "дис-трек" про колишнього і його нову дівчину, а тепер відправила чергове повідомлення з назвою своєї нової пісні, яку вона назвала The Boss.

За інформацією таблоїда, це відсилка до ймовірного прізвиська, яким її називали друзі Жерара після того, як заборонили їй тусуватися з ними під час її роману з Піке. Друзі футболіста вибрали ім'я "La Patron", що означає "Бос", щоб підкреслити її "поганий характер".

Це сталося після того, як Шакіра виконала свій попередній "дис-трек" на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards 2023. Пісня, випущена в січні, називалася Shakira Bzrp Music Sessions 53 і містить кілька відсилань до футболіста, зокрема слова: "Багато спортзалів. Але теж трохи попрацюй своїм мозком... Я вартую двох 22-річних... Ти обміняв Феррарі на Твінго. Ти обміняв Rolex на Casio".

В іншій частині пісні йдеться: "Від любові до ненависті тільки один крок", після чого Шакіра додає: "Ніяких образ, дитинко, я бажаю тобі всього найкращого з моєю передбачуваною заміною".

На церемонії нагородження, де вона перша серед південноамериканських виконавиць отримала премію Майкла Джексона Video Vanguard, Шакіра виконала поппурі зі своїх найкращих хітів, зокрема "She Wolf", "Objection (Tango), Hips Don't Lie і Whenever, Wherever". Свій виступ вона завершила композицією Shakira Bzrp Music Sessions 53.

Серед глядачів були двоє її синів, дев'ятирічний Мілан і семирічний Саша, батьком яких є Піке.

Отримавши високу нагороду, артистка виголосила слова подяки:

"Я хочу подякувати людям, які зіграли ключову роль у моїй візуальній історії. Я хочу розділити цю нагороду зі своїми шанувальниками, які завжди підтримують мене, незважаючи ні на що. Величезне спасибі за те, що ви є моєю армією і допомагаєте мені битися у всіх моїх битвах. І чудові жінки, які працюють зі мною, не тільки розумні, а й завжди допомагають мені долати всі мої труднощі. Дівчатка, ви приголомшливі, спасибі вам величезне!"

Остання частина виступу прозвучала іспанською мовою:

"Це для мого народу. Латиноамериканці всередині і за межами цієї країни, спасибі вам за те, що ви надихнули мене і надали мені стільки сили і волі продовжувати йти вперед. Я вас люблю".

Раніше Фокус писав, що Шакіра з'явилася на MTV Video Music Awards 2023 у розкішній сукні кольору золота.