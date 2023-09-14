Меган Маркл зняла обручку: що сталося

Над дизайном обручки принц Гаррі працював разом із Cleave & Company

42-річна Меган Маркл, дружина принца Гаррі та мати двох його дітей, на Іграх нескорених у Німеччині з'явилася без обручки, на що одразу ж звернули увагу прискіпливі прихильники пари та звичайні роззяви. Герцогиню Сассекську вперше побачили без обручки, коли вона і Гаррі були присутні на вечірці "Сім'я і друзі" 12 вересня. Аксесуар знову зник, коли наступного дня пара прийшла на турнір з баскетболу на візках. Це спровокувало нові чутки про проблеми в шлюбі, проте US Weekly стверджує, що справа зовсім не в цьому.

За інформацією таблоїда, каблучку віддали в ремонт, оскільки ослабла її оправа.

Як відомо, Гаррі розробив каблучку разом з ювелірною компанією Cleave & Company, яка також була постійним ювеліром покійної королеви Єлизавети II. Принц розповів BBC під час інтерв'ю після заручин у листопаді 2017 року, що він використовував новий камінь з Африки, де він і Меган проводили час разом на початку своїх стосунків, у поєднанні з діамантами, які колись носила його мама, принцеса Діана.

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"Каблучка з жовтого золота, тому що вона улюблена [Меган], а сам головний камінь я привіз з Ботсвани, а маленькі діаманти по обидва боки — з ювелірної колекції моєї матері, щоб переконатися, що вона з нами в цьому божевіллі й нашому рішенні йти по життю разом", — сказав він.

У червні 2019 року Меган вперше з'явилася на публіці після народження сина, принца Арчі, на щорічному параді Trooping the Color. Вона продемонструвала нову каблучку в паве поруч з її обручкою. Гаррі створив цей виріб, щоб відзначити річницю весілля і вшанувати їхню сім'ю, що зростає. Усередині каблучки принц помістив каміння для Меган, Арчі і себе на нижню сторону тендітного виробу.

У Німеччині без прикрас Меган все ж не залишилася. Вона одягла свою валлійську золоту обручку на ігри, які являють собою міжнародні спортивні змагання для поранених військовослужбовців і ветеранів, співзасновником яких Гаррі став 2014 року. Гаррі і Меган дебютували на публіці як пара, відвідавши захід у Торонто три роки потому.

Раніше Фокус писав, що дружина принца Гаррі на Іграх нескорених вразила публіку своєю екстремальною худобою.