Шахрайка Анна Делві влаштувала модний показ на даху своєї квартири (відео)

Анна все ще під домашнім арештом, але дизайнерка-початківець влаштувала показ у неї вдома.

Популярність Анни Сорокіної (тепер Делві), не потьмяніла. І хоч вона все ще під домашнім арештом, і не може відвідувати модні покази, Нью-Йоркський Тиждень Моди прийшов до неї додому. Дизайнер-початківець Шао Янг влаштував показ на даху її будинку в Іст-Віллідж. Про це пише The Guardian.

На початку Тижня моди місія Анни Делві полягала в тому, щоб струсити шоу. І молода дизайнерка-початківець Шао Янг влаштувала показ на даху її будинку, щоб Анні, яка все ще носить електронний браслет, не довелося виходити на вулицю.

Анна Делві на показі

"Так весело... занадто весело, щоб описати", — так описала показ 32-річна Делві, уродженка Росії, справжнє ім'я якої — Анна Сорокіна. Важко сказати, яке місце займає Делві в спектрі зростаючої популярності моди, але стиліст Леді Гаги Нікола Формічетті сказав, що, на його думку, Делві схожа на покійну британську ікону моди Ізабеллу Блоу: "супер пристрасну, без особливого планування".

"Люди одержимі Анною. Не те щоб вона була модною фігурою або авторитетом, але мені подобається той факт, що вона використовує своє становище для просування і піднесення молодого дизайнера. Мода — це просування молодих дизайнерів, і мені здається, що ніхто більше цим не займається", — каже Формічетті.

Анна Делві на показі

32-річна Делві була заарештована 2017 року і визнана винною у спробі крадіжки у великому розмірі після того, як видавала себе за багату спадкоємицю з Німеччини. Вона витратила понад 275 000 доларів на приватні літаки і проживання в розкішних готелях. Серіал Netflix "Винаходячи Анну", заснований на її історії, транслювався, поки вона відбувала термін у в'язниці. Вона залишається під домашнім арештом за прострочення візи.

Делві і легендарний нью-йоркський публіцист Келлі Катрон за лічені дні задумали шоу на даху. Серед моделей були корінна американка Куанна Чейсінгхорс і 55-річна сибірячка Ірина Пантаєва, яка приїхала до Нью-Йорка в 90-ті роки працювати нянею, але в підсумку стала моделлю Chanel. Чейсінгхорс сказав: "Це був хороший досвід — провести показ мод на даху і під дощем".

Шоу відкрилося піснями Біллі Айдола і саундтреком із серіалу "Клан Сопрано". Моделі ходили сходами у вбраннях, що нагадують панк-історію Іст-Віллідж. Але деякі моделі не дійшли до даху, такий був хаос.

"Це був виклик. У мене в квартирі з'явилося близько 30 осіб. Думаю, в цьому вся принадність — працювати в рамках обмежень. Я прив'язана до цього місця. Ми не можемо просто піти куди завгодно і коли завгодно. Нам довелося з цим працювати", — каже Анна Делві.

"Ми назвали шоу Danger Zone. Це старий Нью-Йорк, веселий і спонтанний, 80-ті, з культурою, інклюзивністю, різноманітністю і всім іншим", — розповіла дизайнер Шао Янг.

Анна Делві у своїй квартирі Фото: Getty Images

Стиліст показу Жюль Вуд, який раніше працював у Vivienne Westwood Couture, а зараз є головним редактором журналу Reserved, описав дизайн, як Жан-Поль Готьє зустрічає "Того, хто біжить по лезу" через крій. Вуд сказав, що шоу майже не вийшло, але "Вів'єн би його схвалила".

Проте натовпи людей, які намагаються піднятися на дах Анни Делві, довели, що її популярність не потьмяніла. "У неї цікавий погляд на індустрію моди та її ексклюзивність. Вона, очевидно, опортуністка, але для неї це можливість використовувати її в дусі доброго самаритянина", — сказав стиліст шоу Джейсон Беке.

Раніше Анна Делві почала продавати свої малюнки і вже заробила 340 тисяч доларів.