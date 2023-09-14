Брітні Спірс кинула злочинця-домробітника, з яким зустрічалася після розлучення із Семом Асгарі

При цьому друзі співачки наполягають, що вона не зраджувала Асгарі, і кинула Пола Річарда Соліса, щойно дізналася про його кримінальне минуле.

Брітні Спірс розлучається зі своїм чоловіком Семом Асгарі і з'ясувалося, що в неї був короткий роман з її 37-річним хатнім робітником Полом Річардом Солізом, у якого є кримінальне минуле. Друзі співачки запевняють, що Брітні мала зв'язок із Полом, коли вона вже розлучилася із Семом Асгарі. Про це пише Daily Mail.

Пол Річард Соліс перебуває на випробувальному терміні за кримінальними звинуваченнями, що включають поширення наркотиків.

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Інсайдери повідомляють, що у 41-річної Брітні Спірс справді був короткий роман із засудженим злочинцем Полом Річардом Солізом після розставання зі своїм колишнім чоловіком Семом Асгарі минулого місяця.

Джерела наполягають, що Брітні зустрічалася з Солізом тільки після розставання з Асгарі і кинула його, щойно дізналася про його кримінальне минуле.

Уперше чутки про те, що співачка Toxic зустрічалася з Полом, колишнім хатнім робітником, який працював у її особняку в Таузенд-Оукс, з'явилися лише за кілька тижнів після того, як 28-річний Сем подав на розлучення — і після заяв про те, що розлучення було спровоковане саме зрадами Брітні.

Пол Річард Соліз був коротким любовним захопленням Брітні

Потім Пол підлив масла у вогонь спекуляцій про роман зі співачкою, коли він назвав свою колишню начальницю "феноменальною жінкою" у відповідь на запитання Us Weekly про їхні стосунки, коли він покидав нещодавнє судове засідання.

Але тепер джерело, близьке до Брітні, ексклюзивно повідомило, що "Брітні не зустрічається з Полом", хоча він визнав, що у пари справді був короткий роман, який, як вони наполягають, стався після того, як її шлюб із Семом розпався.

Пол Річард Соліз назвав Брітні "феноменальною"

"У них був короткий роман після відходу Сема, але на цьому все. Брітні зустрічалася з ним двічі і в той час вона не знала про його кримінальне минуле. Вона більше не підтримує з ним стосунків", — запевнив інсайдер.

Остання особиста зустріч Брітні та Пола відбулася на початку цього місяця, коли він зустрів співачку в аеропорту Лос-Анджелеса після того, як вона насолоджувалася поїздкою в Кабо-Сан-Лукас із друзями.

Згідно з судовими документами, Пол Річард Соліз винен у кількох кримінальних злочинах — його звинувачували у зберіганні наркотиків для продажу, зберіганні вогнепальної зброї, порушенні громадського порядку, створенні загрози для дітей та керуванні без прав.

Цього тижня він постав перед судом за звинуваченням у порушенні випробувального терміну.

Інсайдер додав, що служба безпеки Брітні не "провела належну перевірку даних під час найму Пола", і зазначив, що коли нещодавно з'ясувалося його кримінальне минуле, його робота на Брітні закінчилася.

Раніше Брітні Спірс зізналася, що була "трохи шокована", коли Сем подав на розлучення 16 серпня.

Таблоїди писали, що Пол став для неї "плечем, на яке можна поплакати" після її розставання з Семом, зазначаючи, що пара сформувала тісний зв'язок і часто проводила час разом.

Також ЗМІ писали, що Сем Асгарі спіймав Брітні на зраді йому з хатньою робітницею, але з ким саме не уточнювалося. Друзі Спірс заявляли, що ці звинувачення були неправдивими.