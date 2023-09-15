57-річна Сальма Хаєк розкрила секрет своєї підтягнутої фігури

У знаменитості свій секрет молодості та гарного зовнішнього вигляду — і це не інтенсивні тренування.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк у новому інтерв'ю Entertainment Tonight розкрила секрет своєї стрункої та підтягнутої фігури.

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Знаменитість вважає, що практика медитації замість інтенсивних тренувань є ключем до збереження молодості.

"Я дійсно вірю, що це так. Люди кажуть, що це тренування. Я думаю, це медитація, — сказала вона. — Ви повинні знайти свій шлях. Для мене тренуватися важко. Дійсно, дуже важко мати дисципліну, щоб зробити це. Але медитація — це прогулянка парком, тому що це моя власна форма".

Сальма Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Хаєк додала, що вона практикує таке щодня і знаходить час, щоб "побути наодинці з собою".

Зірка "Фріди" раніше розповідала про техніку усвідомленості в липневому випуску подкасту SiriusXM Келлі Ріпи "Давайте поговоримо за кадром".

"Коли я якийсь час не медитую, вгадайте, що? Не тільки обличчя починає опускатися і все починає опускатися, [але також] моя грижа міжхребцевого диска, проблема в шиї, проблема в стегні, щиколотках [повертаються]. Я починаю ламатися", — сказала вона тоді.

Хаєк пояснила, що під час своєї медитації вона навіть дійшла до того, що відчуває, як енергія "танцює" через її тіло.

"Іноді, коли я це роблю, люди кажуть мені, коли я виходжу з кімнати: "Боже мій, ти маєш вигляд на 20 років", — захоплювалася вона.

Сальма Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Нагадаємо, Сальма Хаєк станцювала в бікіні на тлі великого кактуса.

Також Фокус писав про літній відпочинок Сальми Хаєк на яхті.