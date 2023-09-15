На MTV Video Music Awards 2023 показали ролик Мадонни, заборонений 34 роки тому (відео)

Артистка подякувала компанії Pepsi за те, що там "нарешті усвідомили геніальність співробітництва".

65-річна американська поп-співачка Мадонна поділилася на своїй сторінці уривком рекламного ролика Pepsi "Like A Prayer", знятого 1989 року, який спричинив великий скандал і був скасований. Після того, як повну версію відео показали на нещодавній церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2023, артистка зазначила, що тільки зараз публіка і критики по-справжньому оцінили її роботу.

"34 роки тому я зняла рекламу Pepsi на честь виходу моєї пісні Like a Prayer. Рекламу одразу ж скасували, коли я відмовилася змінювати сцени у відео, де цілую чорного святого або спалюю хрести. Так почалася моя блискуча кар'єра художника, який відмовляється йти на компроміс зі своєю творчою чесністю. Дякую @pepsi за те, що нарешті усвідомили геніальність нашої співпраці", — підписала пост Мадонна.

Чорно-білий рекламний ролик показує зовсім молоду артистку, яка сидить у кріслі перед телевізором і дивиться відео з собою. Вона знімає себе, танцюючи на вулиці вночі. На ній — безліч срібних ланцюжків і ланцюгів із хрестами та її фірмовий топ-бюстьє.

Двохвилинний рекламний ролик уперше вийшов в ефір 2 березня 1989 року — за день до виходу кліпу на пісню Like A Prayer. За нього Pepsi заплатив Мадонні понад п'ять мільйонів доларів. Однак незабаром після виходу на екрани відео Like A Prayer швидко викликало суперечки, оскільки засмутило релігійні групи своїми образами та сексуальними темами.

Наступного місяця Pepsi вирішила відмовитися від реклами Мадонни, бо компанію завалили скарги споживачів, які помилково вважали, що музичне відео та реклама Pepsi — це одне й те ж.

У своїй заяві тодішній представник Pepsico Inc. Тод Маккензі пояснив:

"Коли у вас є реклама, яка збиває людей з пантелику або турбує їх, має сенс просто прибрати цю рекламу".

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Повна версія скандального ролика

Like A Prayer став провідним синглом із четвертого однойменного студійного альбому Мадонни і три тижні поспіль очолював чарт Billboard Hot 100.

Офіційний кліп на пісню Like A Prayer

Цього року Мадонни не було на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards, оскільки вона активно готується до свого ювілейного туру Celebration.

Раніше Фокус писав, що співачка потрапила до лікарні, через що їй довелося перенести старт туру.