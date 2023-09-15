Принц Гаррі почав відзначати свій 39-й день народження в німецькому ресторані

Сьогодні, 15 вересня, принцу виповнюється 39 років, але святкувати він почав днем раніше, у закладі в центрі Дюссельдорфа.

Принц Гаррі відзначить свій 39-й день народження в Дюссельдорфі, Німеччина, де він зараз перебуває через Ігри нескорених, його головний проєкт, заснований ще до знайомства з Меган Маркл. Але принц уже почав святкувати і влаштував "інтимну" вечерю разом із дружиною та командою їхнього фонду Archewell. Про це пише Hello Magazine.

Принц Гаррі та Меган Маркл із супутниками вирушили до ресторану Im Goldenen Kessel у центрі Дюссельдорфа, який є частиною Brauerei Schumacher.

Принц Гаррі та Меган Маркл зі співробітниками ресторану в Дюссельдорфі Фото: Instagram Brauerei Schumacher

Джерело повідомило, що цей захід був "сімейною вечерею" для пари та їхньої команди Archewell. У меню ресторану представлено безліч місцевих делікатесів, зокрема братвурст і віденський шніцель. Співробітник ресторану ексклюзивно розповів, що герцог і герцогиня Сассекські були дуже бажаними гостями, додавши, що принц був "дуже щедрий і давав дуже хороші чайові".

Власниця ресторану Теа Унгерманн додала, що принц і Меган були дуже розслаблені і віддали перевагу пиву Schumacher Alt — це те ж саме пиво, яке подають на Іграх нескорених. Під час їжі Гаррі та Меган сиділи поруч один з одним.

"У мене мурашки по шкірі пішли, коли вони зайшли в ресторан. Я дивилася його виступ на сцені Ігор нескорених і не могла повірити, що він з'явився в моєму ресторані. Принц Гаррі був таким милим і обійняв мене", — зізналася Теа.

Інсайдер також повідомив, що це був перший вечір, коли Гаррі та Меган їли за межами ресторану готелю, тож це був чудовий досвід.

"Вони завжди їдять зі своєю командою, але сьогодні був особливий вечір", — зазначив він.

Для вечері Меган Маркл вибрала білі штани і смугасту сорочку, а герцог носив елегантну сорочку і джинси.

Після їжі група повернулася у свій готель, де принца пригостили тістечками і хором привітали з днем народження.

Поїздка відбулася після напруженого дня для принца Гаррі та Меган Маркл, яка того ж дня провела приватну зустріч із представниками НАТО.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Іграх нескорених Фото: Getty Images

На своєму першому спортивному заході за день пара спостерігала, як Україна грає з Нігерією у волейбол, а Меган вболівала за Нігерію, після того, як торік вона виявила, що її предки походять з цієї країни.

Принц Гаррі та Меган Маркл на трибунах розмахували нігерійським прапором і робили селфі з фанатами, які сиділи поруч із ними.

Члени збірної Нігерії навіть дарували Меган прізвисько Аміра Нгозі Лоло. Аміра — принцеса-войовниця з легенди, Нгозі означає "благословенна", а Лоло — "королівська дружина". А Гаррі члени австралійської збірної подарували пару папуг.

Меган також привернула увагу до німецького волейболіста Тіно Вессера, який зламав ногу, послизнувшись на мокрому майданчику, і не зміг брати участь у решті частини Ігор нескорених.

Член збірної Німеччини розповів: "Меган розповіли про нещасний випадок із Тіно і про те, як він був засмучений тим, що більше не може брати участь у змаганнях. Вона прийшла і поговорила з ним. Це був прекрасний жест, і ми дуже їй вдячні".

Нагадаємо, напередодні Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з командуванням НАТО і поспілкувалися з генералом Луїджі Міглієттою.