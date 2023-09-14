Меган Маркл з'явилася на Іграх нескорених у пом'ятих штанах за 1500 доларів

Принц Гаррі з дружиною зараз перебувають у Дюссельдорфі, де присутні на змаганнях ветеранів і зустрічаються з керівництвом НАТО.

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Меган Маркл і принц Гаррі опинилися в центрі уваги, коли з'явилися на Іграх нескорених. Герцог Сассекський зустрічався з ветеранами-учасниками ігор, а сьогодні поспілкувався з генералом Луїджі Міглієттою і командуванням об'єднаних сил НАТО. Меган була поруч із ним і змінила кілька вбрань. Про це пише

Вдень, приєднавшись до чоловіка, вона одягла шовковисті коричневі штани вартістю 1500 доларів від Габріеля Герста, які, втім, незважаючи на ціну, мали доволі м'ятий вигляд, і блузку L'agence вартістю 450 доларів.

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42-річна мати двох дітей вибрала монохромний ансамбль з двома тонами коричневого кольору і одягла широкі шовкові штани, в яких раніше з'являлася на круглому столі One Young World у 2022 році.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

Хоча, з'являючись на публіці раніше в Дюссельдорфі, Меган Маркл віддавала перевагу недорогим модним образам, сьогодні герцогиня вибрала дорогі речі і доповнила образ величезними сонцезахисними окулярами Miu Miu за 200 доларів, а також туфлями від Manolo Blahnik за 730 доларів.

Меган Маркл та її вбрання

І, звісно, на ній були її улюблені прикраси: годинник Cartier, що належав принцесі Діані, за 22 тисячі доларів, але вона зняла діамантову каблучку від Лоррейн Шварц за 62 000 доларів, яка викликала надто багато запитань напередодні через сумнівне походження діамантів, і замінила її на тенісну каблучку 1972 року від Shiffon and Co за 2800 доларів.

До образу вона додала любовний браслет Cartier вартістю 6200 доларів.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

42-річна герцогиня Сассекська сіла в літак з Лос-Анджелеса в Європу в повністю чорному костюмі, а потім швидко зібралася у своєму номері готелю в Дюссельдорфі й вирушила на ігри в чорній сукні-сорочці від Banana Republic, яку вона поєднувала з чорними туфлями.

Потім вона з'явилася в середу в чорно-білому костюмі з шортами.

Незважаючи на те, що Меган часто носила яскраві кольори, будучи членом королівської сім'ї, що працює, вона стверджувала, що "пом'якшила" свій гардероб, поки жила у Великій Британії, щоб уникнути конфліктів зі старшими членами королівської сім'ї.

"Наскільки я розумію, ви ніколи не зможете носити той самий колір, що і Її Величність, якщо відбудеться груповий захід, але тоді вам також не слід носити той самий колір, що і один з інших, старших членів сім'ї", — за словами Меган, щоб дотримуватися цього королівського протоколу, вона почала одягатися майже винятково у відтінки світло-коричневого, бежевого і білого кольорів.

Меган Маркл і принц Гаррі

Вона продовжила: "Я носила багато приглушених тонів, але це було також для того, щоб я могла просто злитися з натовпом. Я не намагалася виділитися".

Таким чином, схоже, що Меган знову уникає уваги, одягаючи чорне, біле і бежеве.

Цьогорічні Ігри в Німеччині стануть найбільшими за всю історію, в яких беруть участь 22 країни і понад 500 спортсменів.

Меган Маркл і принц Гаррі

Учасники трохи розчаровані, що інші члени королівської сім'ї Великої Британії ніяк не відреагували на успіх Гаррі та не відвідали Дюссельдорф.

Ветеран Бен МакБін, який летів тим самим зворотним рейсом з Афганістану, що й Гаррі 2008 року і якому приписують натхнення герцога на запуск Invictus, сказав, що розуміє "розбіжності" між братами, але в нього є зауваження.

"Це як коли ми пішли в Афганістан, ніхто не підтримав війну, але вони підтримали війська. Це те саме саме. Їм варто було об'єднатися", — сказав Бен.

Джерела в палаці, як повідомляється, кажуть, що члени королівської сім'ї ніколи не беруть участі в професійних починаннях один одного, і вони не очікують, що герцог висловить підтримку, наприклад, фіналістам премії Вільяма Earthshot Prize. Але раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон завжди відвідували Ігри нескорених, ще до того, як Гаррі одружився з Меган.

Королівський фонд, який на той час поділяв принц Гаррі, вклав у цей захід значні суми грошей.

Нагадаємо, одягнувши на Ігри нескорених чорні штани, Меган Маркл стривожила прихильників своєю худорбою.