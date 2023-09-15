Сестра Джіджі та Белли Хадід дебютувала на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку (фото, відео)

Джіджі та Белла підтримують сестру, оскільки добре знають, що таке модельний бізнес.

40-річна Алана Хадід, старша зведена сестра супермоделей Джіджі та Белли Хадід, дебютувала на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Модель дефілювала подіумом на показі Elene Velez у рваній бежевій корсетній сукні, доповненій мереживними рукавичками та білими чобітьми до коліна. У зірки, чиїми батьками є 74-річний Мохамед Хадід і Мері Батлер, на руках також був білий бруд.

Поділившись закулісними кадрами цього важливого дня, Алана написала в Instagram: "Спасибі @elenavelez за те, що дозволили мені вдягнути ваше чудове творіння і погратися з вами в багнюці вчора ввечері. Для мене це велика честь. Який шедевр. Дякую вашій чудовій команді".

Елен Велес відповіла в коментарях: "Дякую, що оживили цей дикий вечір".

Нагадаємо, минулого місяця Алана брала участь у показі Saks Potts на Тижні моди в Копенгагені, а за кілька днів до цього вона брала участь у показі Munthe.

Також Фокус писав, що під час показу колекції Elena Velez у Нью-Йорку моделі влаштували бійку в багнюці.