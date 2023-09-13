Під час показу колекції Elena Velez у Нью-Йорку моделі влаштували бійку в багнюці (відео)

Що дизайнерка хотіла сказати цим шоу, незрозуміло, але видовище вийшло вражаючим.

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Тиждень моди в Нью-Йорку поступово добігає свого кінця, і запам'ятається не тільки цікавими колекціями, а й не менш вражаючими перфомансами. Один з таких влаштувала 28-річна американська дизайнерка Єлена Велес, представляючи колекцію весна-2024, пише WWD.

Показ проходив на складі в Брукліні, посеред якого був бруд. Спочатку моделі у вбраннях з колекції прет-а-порте приглушених кольорів з рваними елементами дефілювали по цьому бруду, проте потім все переросло в бійку, де моделі в дизайнерських вбраннях билися одна з одною, під звуки, що нагадують постріли, робили "купу малу". Зрештою, подіум разом із моделями перетворився на хаотичне місиво з людей, одягу і бруду. Наприкінці зухвалого перформансу манекенниці, які "вижили", витягли одну з "переможених" дівчат з подіуму.

Шоу Єлени Велес нагадує знаменитий показ Balenciaga, який пройшов на полі з бруду восени 2022 року. Однак дизайнерка, здається, зайшла далі, влаштувавши бійку на подіумі. Поки кутюр'є не прокоментувала виступ і не дала зрозуміти, що ж хотіла сказати цим шоу.

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Велес відома своїм нетрадиційним синтезом металообробки та високої моди. Описана Vogue як "вибухова й агресивна", творчість Велес черпає натхнення від історичної майстерності та виробничої спадщини американського Іржавого пояса. Дизайнерка співпрацює з місцевими майстрами-металістами з метою відродження регіонального ремесла. Центральні теми її робіт включають деконструкцію, нетрадиційну і складну жіночність та альтернативні методи творення, які включають "врятовану" і "матеріальність, специфічну для конкретного місця". Свій власний зовнішній вигляд Велес характеризує як "агресивно делікатний".

Велес була названа журналом I-D Magazine 2018 року "одним з п'яти дизайнерів, що перебувають під радаром, яких можна виявити на Тижні моди в Нью-Йорку" після того, як вона вперше домоглася вірусного успіху на VFILES Runway. 2019 року роботи Велес виставили як дизайнерку Teen Vogue 2019 Generation Next, яку курує головна редакторка Vogue Анна Вінтур, а головна редакторка The Cut Ліндсі Піплс назвала її "дизайнеркою, яка представляє майбутнє моди".

Єлена є переможницею премії CFDA Vogue Fashion Fund 2022 року, має титул "Нова дизайнерка року CFDA 2022 року", а в березні 2023 року її було введено на посаду члена Ради модельєрів Америки.

Раніше Фокус писав, що незнайомець пройшовся подіумом у шапочці для душу і пакеті на голе тіло, поки його не помітив охоронець і не потягнув із залу.