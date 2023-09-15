Джулія Фокс кардинально змінила колір волосся (фото)

Джулія не тільки була одягнена за погодою і демонструвала мінімум тіла, а й оригінально прорекламувала свою книгу.

33-річна італійська актриса і модель Джулія Фокс несподівано з'явилася в Нью-Йорку незвично одягненою. Її помітили такою, що виходить зі студії після чергової фотосесії, і вона продемонструвала вельми скромний за її мірками ансамбль, пише Daily Mail.

Джулія одягла укорочений бордовий шкіряний жакет з вишивкою, чорну спідницю-шорти зі шкіри, а завершила ансамбль бежевими ботильйонами. У руках вона тримала клатч, який був розмальований точно так само, як виглядає обкладинка книги Фокс "Down The Drain" ("На вітер").

Особливу ж увагу привернула її зачіска. Замість рудого волосся вона з'явилася з довгим платиновим блондом. Найімовірніше, дівчина одягла перуку, проте це жодним чином не зіпсувало її загальний ансамбль.

На думку стилістів, Джулія сміливо поєднала відтінки від радикально темного до світлого, в результаті отримавши цікавий і доречний осінній образ.

Джулія Фокс поєднувала у своєму образі контрастні кольори Фото: Getty

Припущення про перуку підтверджує і її пост у соцмережі, де ще добу тому вона була руденькою.

Як видно з Instagram Джулії, вона приміряла і більш коротку перуку, теж білого кольору.

Буквально кількома днями раніше Фокс приїхала на модний показ у значно легшому вбранні. Вона одягла весільну мінісукню, покрила голову довгою фатою з облямованим подолом і взула туфлі на масивній платформі. Джулія із задоволенням позувала фотографам, які зібралися на Тижні моди.

Уже 10 жовтня на прилавках книжкових магазинів з'являться мемуари Джулії, де вона розповість "про свій бурхливий шлях до культурної переваги: про нестабільні стосунки її батьків, які розділили її дитинство між Італією і Нью-Йорком і змусили її здебільшого ростити себе самою".

"Владний і жорстокий хлопець, торговець наркотиками, чиї муки тривали навіть на острові Райкерс; її власні поїздки до в'язниці та в психіатричну лікарню; її робота домінатрікс, що призвела до складного зв'язку з татусем; героїнова залежність, якої вона позбулася лише після смертельного передозування її найкращої подруги. Її власні майже смертельні передозування і смерть ще більшої кількості друзів від наркотиків і самогубств; емоційно вибуховий, домінуючий у таблоїдах роман із постаттю, яку вона називає "Митцем"; бурхливий, недовговічний шлюб та її випробування як матері-одиначки, яка прагне підтримати свого маленького сина", — ідеться в синопсисі книжки.

Буде там згаданий і Каньє Вест. Короткий роман із 46-річним репером дав Джулії старт до справжньої слави. Дівчина не упустила можливості монетизувати свої недовговічні стосунки і, на відміну від Б'янки Цензорі, не встигла так оскандалитися.

Раніше Фокус писав, що Фокс, яка виховує маленького сина, вийшла на вулицю в дуже відвертому ансамблі з блях і ланцюжків, накинувши зверху тільки довгий плащ.