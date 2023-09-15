Принцеса Беатріс у супроводі чоловіка з'явилася на Vogue World 2023

На червоній доріжці зіркового шоу з'явилися члени королівської сім'ї.

Принцеса Беатріс разом із чоловіком, італійським бізнесменом Едоардо Мапеллі-Моцці, відвідали Vogue World 2023 у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

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На червоній доріжці зіркового заходу дочка Сари Фергюсон і принца Ендрю позувала в чорній сукні міді, прикрашеній жовтим квітковим візерунком по всій поверхні. Сукня вирізнялася перекрученою деталлю в центрі ліфа, накидкою середньої довжини, довгими рукавами і пишною плісированою спідницею. Беатріс завершила ансамбль відповідними чорними рукавичками, чорними туфлями на шпильці з відкритою п'ятою, сережками з діамантами і зробила яскравий акцент за допомогою губної помади.

Чоловік принцеси Едоардо Мапеллі Моцці був одягнений у білий смокінг і чорні штани. Бізнесмен доповнив аутфіт чорними замшевими лоферами і чорною краваткою-метеликом.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці на червоній доріжці Vogue World Фото: Getty Images

Нагадаємо, на Vogue World 2023 у Лондоні також з'явилася принцеса Євгенія. Королівська особа вперше вийшла у світ, після народження другої дитини в травні цього року.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс у квітковому ансамблі за $2,400 вирушила на побачення з чоловіком.