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Зростальний Місяць 16-28 вересня 2023 року: чого не можна робити

Наталія Гулій

Завтра, 16 вересня, почнеться фаза зростального Місяця, яка триватиме до 28 вересня.

Зростальний Місяць — це період між Молодиком і Повним місяцем. Астрологиня Анжела Перл розповіла, чим сприятлива та чим небезпечна ця фаза Місяця.

Зростальний Місяць: як розпізнати

Зростальний Місяць нагадує вузький серп, який гострими кінчиками спрямований ліворуч — так починається ця фаза, що триває з 1 до 7 місячного дня. Період зростального Місяця вважається сприятливим часом для початку нових проєктів, встановлення цілей і планування майбутнього. Енергія Місяця підтримує зростання та розвиток ваших зусиль.

Зростальний Місяць: що потрібно робити

У період зростального Місяця до нас легко приходять позитивні зміни. Це вважається хорошим часом для залучення бажаних речей у ваше життя — як матеріальних, так і духовних. Що потрібно робити:

  • упевнено та без сумнівів ухвалювати рішення;
  • проявляти ініціативу та робити перші кроки;
  • брати на себе більше відповідальності;
  • приступати до вивчення чогось нового;
  • прощатися з токсичними людьми.

Зростальний Місяць: що не можна робити

  • подорожувати на далекі відстані;
  • переїдати;
  • пліткувати;
  • залишати справи незавершеними;
  • починати сувору дієту;
  • лінуватися та прокрастинувати;
  • конфліктувати з близькими й ображатися на них.