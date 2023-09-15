Тренди осені 2023. Тренчі та плащі — головні одиниці одягу сезону

Як ми знаємо, тренч — не просто предмет одягу, а це символ стилю, універсальності та позачасової приналежності моді. Незалежно від того, чи обмежений ваш бюджет, чи ви хочете інвестувати в дорогу річ, плащ або тренч — розумний вибір для осіннього сезону.

Ембер Валетта на показі Michael Kors осінь 2023

Його здатність адаптуватися до різних модних тенденцій і статус ікони у світі стилю роблять його обов'язковим елементом кожного капсульного гардероба.

Показ Burberry осінь 2023

Модний тренч на осінь 2023 — універсальний предмет гардероба

Тренч, який колись був предметом військової екіпіровки, перетворився на ікону моди та короля жіночого гардеробу, що охоплює всі покоління. Маючи столітню історію, він витончено пройшов через різні етапи модних епох і, врешті-решт, досягнув статусу ікони, як ключового предмета одягу в міжсезоння. Чи надаєте перевагу пальту в стилі мілітарі, чи сучасному елегантному дизайну, знайдеться плащ на будь-який смак.

Легендарний бежевий тренч на осінь 2023 року

Показ Burberry осінь 2023

Коли ви думаєте про тренч, найімовірніше, він має впізнаваний відтінок бежевого кольору. Цей культовий колір багато в чому зобов'язаний своєю популярністю відомому модному дому Burberry, який одного разу став його родоначальником. Тренч Burberry став синонімом позачасової елегантності, а його вплив залишив незгладимий слід у модниць усього світу. Бежевий плащ — це не просто модна річ; є символом вишуканості та неминущого стилю.

Тренч 2023 — це основа поп-культури і модного гардероба знаменитостей

Тренч — це не просто ікона моди; це популярний "персонаж" у поп-культурі. Чи можете ви згадати всесвітньо відому знаменитість, яку ви хоча б раз не бачили в бежевому плащі? Цей універсальний предмет одягу також завоював серця дизайнерів костюмів, з'являючись у незліченних фільмах і на телебаченні. Завдяки цим незабутнім сценам і ролям плащ міцно зайняв своє місце в нашому колективному уявленні про стиль.

Показ Burberry осінь 2023

Плащ або тренч 2023 — це стиль на будь-який випадок

Однією з визначних особливостей тренчів і плащів є їхня адаптивність. Подвійна застібка і пояс дають змогу створювати різні варіанти стилю. Залиште його розстебнутим, щоб створити безтурботний, невимушений образ, що випромінює впевненість, або зав'яжіть його на талії, щоб створити вишуканий і комплементарний для себе образ. Цієї осені в моді корпоративний стиль з акцентом на структурований офісний одяг. Пальта легко доповнюють цю тенденцію і надають нотку стилю та вишуканості діловому вбранню, наприклад, сукням і спідницям-олівцям.

Показ Dior осінь 2023

Вічна актуальність тренчів і плащів

Класичний крій, нейтральний відтінок, що доповнює більшість кольорів осіннього гардероба, і фактор неминущого шику роблять тонке пальто незамінною частиною гардероба. Воно легко адаптується до різних стилів, фігур, статі та віку, що робить його популярним серед стилістів та експертів моди.

Показ Dior осінь-зима 2023

Тоді як сучасні версії тренчів пропонують найрізноманітніші фасони: від укорочених фасонів до класичних спідниць, пальто середньої довжини залишається найбезпечнішим і найуніверсальнішим вибором для створення ідеального осіннього образу.

Показ Max Mara осінь-зима 2023

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