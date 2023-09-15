Найкращі супермоделі в історії ефектно завершили вечірку Vogue World (відео)

Жінки, які вписали свої імена в історію моди золотими літерами, пройшлися подіумом, взявшись за руки. Всі вони були в розкішних кутюрних вбраннях.

У Королівському театрі Друрі-Лейн у Вест-Енді (Лондон) відгримів захід Vogue World, який називають відповіддю британської столиці на нью-йоркський Met Gala. Vogue World охрестили "багатоактним святом британського виконавського мистецтва", а придумала його головний редактор Vogue Анна Вінтур. На вечірці, куди запрошують найвідоміших персон зі сфери моди, збирають кошти для лондонської арт-сцени, пише Vogue.

Глядачі, які зібралися в театрі, не були розчаровані, оскільки режисер Стівен Долдрі, переможець премій BAFTA та Олів'є, влаштував справжню театральну феєрію, в якій переплелися опера, сучасний танець і балет, шекспірівські монологи, приголомшливі музичні виступи і захопливі моменти на подіумі. Критики вже назвали її щирим любовним листом багатій столичній сцені мистецтва, культури і моди, а також тим, хто в ній працює.

Шоу, гідне найкращих світових сцен, завершилося неймовірно ефектним моментом: на подіум вийшли Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста і Крісті Тарлінгтон — одні з найпомітніших імен й облич світу моди. Показ мод і нова обкладинка Vogue приурочені до виходу серіалу Apple TV+ "Супермоделі" 20 вересня. Шоу засноване на кар'єрі цих жінок і показує, як вони домінували у сфері моди, і як динаміка їхньої влади змінила курс моди на майбутнє.

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Редактор британського Vogue Джек Боркетт підібрав для них ексклюзивне мерехтливе вбрання.

"Над кожним елементом моди у Vogue World: London доводилося працювати не тільки на сцені Друрі-Лейн, а й у прямому ефірі. Ці сукні заворожують не тільки особисто, а й віртуально", — зазначив він.

Крісті Тарлінгтон була в кутюрній сукні від Fendi з колекції осінь 2023 року, натхненній високим ювелірним мистецтвом Дельфіни Делеттрез для дому.

Лінда Євангеліста, яка нещодавно зізналася, що п'ять років бореться з раком грудей, була в чудовому образі з блискітками з показу Valentino осінь-зима 2023.

Наомі тимчасом зупинила свій вибір на британському дизайнері, а саме на Alexander McQueen. Відкривши колекцію Сари Бертон осінь-зима 2023 року під час Тижня моди в Парижі в комбінезоні з корсетом, типова лондонська дівчина попросила ательє будинку відтворити рубіново-червоний образ у смарагдово-зеленому кольорі спеціально для Vogue World: London.

Що стосується Сінді Кроуфорд, то Донателла Версаче позичила їй образ зі своєї колекції осінь-зима 2023.

Раніше Фокус писав про те, що війна за посаду головного редактора американського Vogue досягла свого піку.