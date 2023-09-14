Закулісна війна у Vogue. Хто посуне Анну Вінтур?

Війна за посаду головного редактора американського Vogue досягла свого піку.

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Деякі з найгучніших імен зі світу моди і Голлівуду сьогодні ввечері, 14 вересня 2023 року, зберуться в Королівському театрі Друрі-Лейн у Вест-Енді на захід, що проголошується відповіддю Лондона на Met Gala (бал Інституту костюма, який проводять щорічно під керівництвом головної редакторки Vogue USA — Анни Вінтур. З 2014 року відділ костюма в Метрополітен-музеї перейменували в "Інститут костюма Анни Вінтур"). За матеріалами theguardian.

Vogue World, описаний як "багатоактне свято британського виконавського мистецтва", був задуманий головним Анною Вінтур як спосіб збору життєво важливих коштів для лондонської арт-сцени, що зазнає труднощів.

Алекса Чанг, Едвард Еннінфул, Анна Вінтур

Годинний вечірній захід міститиме дефіле і живі виступи під керівництвом режисера Біллі Елліота Стівена Долдрі, до складу якого увійдуть Кейт Мосс, Стормзі, Ідріс Ельба і Мікаела Коел.

Однак це не просто черговий зірковий збір коштів.

На тлі чуток про закулісну боротьбу за владу між Вінтур і головним редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом, який йде у відставку, ця подія стала для Вінтур прекрасною можливістю знову заявити про себе як про найвпливовішу персону у світі моди.

У той час як Vogue World публічно називають шоу, яке "спільно очолює" дует Вінтур-Еннінфул, інсайдери стверджують, що це багато в чому "дітище Вінтур".

Анна Вінтур Фото: Getty Images

"Це Анна показує середній палець усім, хто думав, що з нею покінчено", — каже один із колишніх співробітників, який побажав залишитися невідомим. "Уся справа в утвердженні її влади. Вона не дурна.

Хоча головна редакторка Vogue USA історично завжди була лідером у моді, з моменту свого призначення 1988 року Вінтур послідовно працювала над розширенням цієї влади, часто виходячи за межі індустрії з оборотом у 1,7 трильйона доларів.

Зараз її тісні контакти охоплюють розваги, спорт і політику. Вона проводила збір коштів для демократів, включно з Обамою, і, як кажуть, була близькою довіреною особою і колишньою радницею зірки тенісу Серени Вільямс, а 2014 року Нью-Йоркський Метрополітен-музей перейменував свій відділ костюмів на "Інститут костюма Анни Вінтур".

Подія Vogue World — це можливість продемонструвати не стільки її саму, скільки її гігантську чорну книгу контактів.

Подейкують, що дизайнер Майкл Корс на її прохання переніс показ свого показу на тижні моди в Нью-Йорку з четверга на понеділок, щоб моделі, зокрема Ірина Шейк і Ешлі Грем, могли взяти участь у "феєрії злітно-посадкової смуги" Вінтур. Тим часом у рекламному відеоролику до заходу Vogue World беруть участь мер Лондона Садік Хан, ексучасниця Spice Girl, Вікторія Бекхем, яка стала дизайнером, учасниці Rambert Dance Company, супермодель Наомі Кемпбелл і сер Іен МакКеллен.

Відтоді, як Едвард Еннінфул змінив Александру Шульман на посаді головного редактора британського Vogue 2017 року, його активно просували як заміну Анні Вінтур, а інсайдери Condé Nast називали його єдиною "реальною загрозою" її владі.

Анна Вінтур та Едвард Еннінфул

Однак раніше 2023 року, як повідомляється, виник розкол через спроби Еннінфула переглянути видання Vogue зі 130-річною історією, включно зі спробою зробити журнал безстатевим.

У червні він дещо несподівано оголосив, що йде зі своєї посади і натомість приймає нову глобальну посаду в Condé Nast, яка дає йому "свободу займатися ширшими творчими проєктами".

Спочатку це розглядали як поворотний момент для подальшого позиціонування Еннінфула як наступника Вінтур.

Однак зараз ця історія змінилася. Дехто описує нову роль Едварда як не стільки просування по службі, скільки засіб "підйому вгору".

Евард Еннінфул

У грудні 2020 року Вінтур призначили глобальною директоркою з контенту Condé Nast, яка почала курирувати весь контент компанії, за винятком New Yorker, а також визначала стратегію Vogue у всьому світі як глобальна редакційна директорка.

Александра Шульман стверджувала, що, незважаючи на "міжнародний вплив" Еннінфула, він "в кінцевому підсумку завжди відігравав другорядну роль після Анни Вінтур".

Новий головний редактор британського Vogue після Еннінфула тепер буде розглядатися як керівник відділу редакційного контенту, а не як головний редактор. Користувачі Condé Nast припускають, що фаворитом на цю роль є уродженка Лондона Чіома Ннаді, яка наразі мешкає в Нью-Йорку й очолює цифровий підрозділ американського Vogue, на цю посаду Вінтур висунула її 2020 року.

Чіома Ннаді глава цифрового підрозділу американського Vogue

"Джерела повідомили мені, що Еннінфул, схоже, очікував, що Анна піде до 2023 року, але, звісно, вона цього не зробила", — каже Емі Оделл, авторка книги "Анна: Біографія".

"Мені також сказали, що Роджер Лінч (виконавчий директор Condé Nast) почувався комфортніше з главою американського Vogue, тому що бачення Едварда Еннінфула вважають занадто нішевим для глобального бренду. Анна домоглася цих успіхів і своєї репутації протягом напрочуд довгого часу".

Еннінфул, перший чоловік і чорношкіра людина, який обійняв посаду головного редактора британського Vogue, отримав широку похвалу за розширення кордонів у глянцевому журналі, зокрема за вибір зірок для обкладинки, таких як актриса Лаверна Кокс, яка є трансгендером, а в червні на обкладинці з'явилася персона-інвалід. Однак у міру того, як він наближається до дати свого відходу, деякі розглядають подію Vogue World як останній рекламний хід Вінтур.

"У неї ненаситне прагнення розвивати бренд", — каже інший колишній співробітник американського Vogue. "Навіть коли галузь була в сум'ятті, Анна змогла використати ще більше влади, захистити своє становище і розширити свій вплив".

Інсайдери тепер кажуть, що напруженість у Будинку Vogue досягла рекордно високого рівня. Замість того, щоб відмовитися від влади, контроль Вінтур над британським брендом посилюється: її американська команда тісно співпрацює з лондонською командою, а дзвінки через Zoom заплановані на всі години дня і ночі.

"Анна володіє чудовим умінням досягати успіху", — каже Оделл. "Вона так довго закладала основу для свого становища на вершині піраміди. І подбала про те, щоб її Vogue став серцем, що б'ється, всього цього".

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