Блейк Лайвлі приготувала десерт у компанії всесвітньо відомого кондитера (відео)

Актриса і багатодітна мати вміло справлялася на кухні, активно допомагаючи знаменитому французькому кондитерові.

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі, яка нещодавно запустила власну лінію напоїв, у компанії знаменитого французького кондитера Седріка Гроле приготувала смачнючий десерт, а відео процесу майстер опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

На відео багатодітна мати в елегантному ансамблі, що складається з темно-синього кардигана з поясом і контрастними краями та світлої спідниці міді, допомагає французу на кухні. Вона пробує тісто з величезного міксера, потім майстерно розрівнює його на деку, вирізає формою основу десерту і багато іншого. Лайвлі впевнено почувається на кухні, активно посипаючи готовий десерт ягодами, а потім разом із Гроле смакує напій власного виробництва.

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"@cedricgrolet Тобі слід було б звільнити свою випічку від горіхів, якщо ти не хотів, щоб я звела тебе з розуму. Люблю тебе, друже. Був час у моєму житті. Рада, що зміг взяти з собою @bettybuzz і @bettybooze, щоб компенсувати хаос, шеф-кухарю", — підписала спільне відео Блейк.

"@cedricgrolet і @blakelily разом створили торт! Вона так здивувала мене своїм талантом! Що ви думаєте про це ? Шарлотка з фруктами і такими свіжими напоями", — зі свого боку написав Гроле.

Седрік — шеф-кухар-кондитер ресторану Le Meurice в Парижі, що входить до колекції Dorchester. У випічці Grolet основна увага приділяється фруктам і новій інтерпретації традиційних французьких десертів. Він прославився тим, що створює десерти, схожі на фрукти, з яких вони зроблені. Щоб домогтися цього ефекту, Гроле ліпить тонку оболонку з білого шоколаду і наносить на неї аерографію, щоб імітувати зовнішній вигляд і текстуру таких фруктів як лимони, яблука та інжир.

Гроле також є автором кулінарної книги Fruits, у якій розповідається про його фруктові десерти.

У березні 2018 року він відкрив свою першу кондитерську в Le Meurice в Парижі. Через рік майстер відкрив другий магазин під назвою Cedric Grolet Opéra. У 2022 році третя кондитерська з'явилася в Лондоні, а зовсім недавно Cedric Grolet відчинив свої двері для ласунів у Сінгапурі.

Раніше Фокус писав, що Блейк Лайвлі знялася для реклами своїх коктейлів у яскраво-червоному купальнику.