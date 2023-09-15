Г'ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу
Новина про розлучення однієї з найміцніших пар Голлівуду приголомшила шанувальників.
54-річний австралійський актор Г'ю Джекман і його дружина, 67-річна колега по цеху Деборра-Лі Фернесс, розлучаються після 27 років шлюбу. Про це пара повідомила виданню People.
"Нам пощастило прожити майже три десятиліття разом як чоловік і дружина в прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях тепер змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити своє індивідуальне зростання. Наша сім'я була і завжди буде нашим головним пріоритетом. Ми приступаємо до цього наступного розділу з вдячністю, любов'ю і добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і повагу до нашого приватного життя, оскільки наша сім'я проходить цей перехідний період у всьому нашому житті. Це єдина заява, яку може зробити будь-хто з нас", — ідеться в заяві.
Актори, які приїхали до США з Австралії і зробили кар'єру в американській кіноіндустрії, познайомилися 1995 року на зйомках австралійського серіалу "Кореллі". Тоді Г'ю грав ув'язненого, а Деборра — психіатра, яка ставить експерименти над ув'язненими.
Незважаючи на 13-річну різницю у віці, випускник Академії мистецтв і досвідчена акторка закохалися одне в одного з першого погляду, а менш, ніж за рік, пов'язали себе узами шлюбу. Весілля закохані зіграли 11 квітня 1996 року.
"Деб, вона була великою зіркою... Мене підбирають, а Деб сидить на передньому сидінні машини. Я ніколи не забуду. Вона відстебнула ремінь безпеки, повернулася, простягнула руку, зняла сонцезахисні окуляри і сказала: "Привіт, я Деборра-Лі Фернесс, приємно познайомитися". Я пам'ятаю, як подумав: "Мені подобається ця дівчина"", — розповідав Г'ю в інтерв'ю 2017 року, згадуючи їхню першу зустріч.
Спочатку їхній шлюб дуже активно обговорювали всі, кому не лінь. Багато хто вважав, що Г'ю переслідує виключно корисливі цілі і хоче завдяки дружині влаштувати кар'єру. Але вони не чули нікого і довіряли лише одне одному. Пізніше Г'ю зіграв Росомаху в супергеройській франшизі "Люди Х", і ця роль принесла йому світову славу на наступні десятиліття. Розмови про шлюб за розрахунком зійшли нанівець, а згодом навіть найзавзятіші скептики повірили в кохання між цими двома.
Подружжя дуже хотіло завести дітей, але природним шляхом нічого не вийшло. Тому вони зважилися на усиновлення. Так 2000 року в їхній родині з'явився син Оскар, а 2005 року вони удочерили дівчинку Аву.
На 27-му річницю весілля у квітні Джекман опублікував зворушливе послання Деборрі.
"Я так тебе люблю. Разом ми створили прекрасну сім'ю. І життя. Твій сміх, твій дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість і відданість — неймовірний подарунок для мене", — писав він тоді.
Їхня остання поява на червоній доріжці відбулася на Met Gala 1 травня, а в липні вони разом відвідали чоловічий фінал Вімблдону.
Раніше Фокус писав, що наприкінці минулого року з'явилися чутки про те, що Г'ю і Деборра збиралися виїхати зі США.