Народження "Оскара": фотограф у деталях показав процес створення головної кіностатуетки світу

На виготовлення партії "Оскарів" із 60 штук іде пів року. Це дуже кропіткий процес, який вимагає уваги, вправності та скрупульозності.

Статуетка "Оскар" — найжаданіша нагорода у світі для всіх, хто задіяний у кіновиробництві. Щорічна церемонія нагородження золотою статуеткою з 1929 року збирає тисячі зірок в одному місці та мільйони глядачів біля екранів телевізорів. Стискаючи в руках заповітну фігурку, актори, режисери, сценаристи та багато інших, причетних до створення фільмів, зі сльозами на очах вимовляють слова подяки. Статуетка вже давно стала символом визнання та престижу, проте мало хто знає, якої праці коштує майстрам створити цю фігурку. Тому фотограф Крістофер Пейн вирішив задокументувати весь процес, починаючи від створення форм і закінчуючи шліфуванням та встановленням "Оскара" на спеціальну підставку.

Трохи історії

Перший "Оскар" був розроблений арт-директором MGM Седріком Гіббонсом і створений художником із Лос-Анджелеса Джорджем Стенлі у 1928 році. На ньому, як і сьогодні, був зображений лицар, що тримає меч хрестоносця, стоячи на кінострічці. П'ять спиць на кінострічці символізують п'ять первинних гілок Академії: акторів, режисерів, продюсерів, технічних спеціалістів і письменників.

Статуетка виготовлена з позолоченої бронзи. Але коли під час Великої Вітчизняної війни виник дефіцит металу, нагороду виготовляли з фарбованого гіпсу (який переможці могли обміняти після війни). А починаючи з 1982 року основу нагороди було замінено на британський метал, сплав на основі олова.

У 2016 році трофей знову змінився.

"Ми були зайняті створенням нової версії скульптури, яка мала б атрибути як оригінального, так і сучаснішого зображення", — сказав Джейк Джойс, генеральний директор майстерні UAP у Рок-Таверні, Нью-Йорк, яка зараз виробляє статуетки.

За словами Джойс, UAP попросили повернути статуетці її первісну пишність і віддати данину поваги її історії.

"Академія надала нам оригінальну статуетку 1928 року і більш сучасну версію. Ми відсканували обидві фігурки в 3D, а потім наші цифрові художники працювали з Академією, щоб підкреслити бажані атрибути обох статуеток", — розповів він.

Сучасний "Оскар" має висоту 34,3 см і важить 3,85 кг. Він максимально близький до оригінального творіння Стенлі і відлитий із позолоченої бронзи.

Шлях із заводу до Голлівуду

Кілька місяців фотограф CNN Крістофер Пейн, який спеціалізується на промисловій фотографії, детально фіксував процес створення "Оскарів" на ливарному заводі UAP у Рок-Таверні, що розташований за кілька годин їзди від Нью-Йорка. Тут виробляють 60 статуеток на рік, а процес їх виготовлення займає шість місяців. UAP також гравірує бронзові стрічки з ім'ям кожного переможця. Але оскільки компанія не знає переможців заздалегідь, їй доводиться гравірувати бейджі з іменами для кожного окремого номінанта.

Спочатку працівники створюють воскові фігурки високої роздільної здатності на основі моделі, надрукованої на 3D-принтері. Потім до них прикріплюють систему літників і занурюють у чан із кварцовим піском, щоб створити керамічну оболонку навколо воску. Кремнезем — популярний інгредієнт у кераміці, оскільки він допомагає їй зберігати форму.

Потім воскові фігури з прикріпленою до них системою литників занурюють у чан із кварцовим піском. Це створює керамічну оболонку навколо воску. Кремнезем — популярний інгредієнт у кераміці, оскільки він допомагає їй зберігати форму.

Коли ця оболонка готова, вона має товщину близько 0,95 см і відмінно передає деталі воску.

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Далі все поміщається в піч, де віск виплавляється, а після залишається порожниста посудина — з ідеальним негативним відбитком статуетки. Потім кремнієву бронзу плавлять у тиглі й заливають туди, де раніше був віск. Це традиційний метод лиття за виплавлюваними моделями.

Потім фігурку "визволяють", перевіряють на наявність дефектів і відправляють для оздоблення. Ця фаза включає в себе тонку ручну роботу і полірування. Усе має бути точним, бо будь-які недоліки виявляться пізніше, на етапі золочення. Майстри годинами сидять за столом і ювелірно шліфують поверхню. У процесі цього статуетка суттєво зменшується в розмірах.

У процесі шліфування статуетка сильно зменшується

Наступний етап — підготовка до монтажу "Оскара", щоб його можна було прикріпити до основи. На кожну статуетку наклеюють різні штампи, пов'язані з Академією, включно із серійним номером, а потім її відправляють у Бруклін (штат Нью-Йорк), де компанія Epner Technology займається позолотою.

На цьому етапі кожна статуетка покривається спочатку міддю, потім нікелем, а потім — 24-каратним золотом. Перед нанесенням покриття бронзову статуетку шліфують і полірують. На основі кожної статуетки є смуга, на якій написано, що "Оскар" не може бути проданий або переданий без попередньої пропозиції Академії. Ця ціна становить 1 долар.

До кожної статуетки прикріплюється стрічка з написом про заборону на її продаж Фото: CNN

Зазвичай статуеток виготовляють більше, ніж зазначено номінантів, на випадок нічиєї в певній категорії. Решту "Оскарів" відправляють у сховище Академії до наступного року.

Після вручення премії за лаштунками до статуетки прикріплюється ім'я переможця.

Зазвичай кількість "Оскарів" більша, ніж номінантів, на випадок форс-мажору Фото: CNN

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