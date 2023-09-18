Тейлор Свіфт та Блейк Лайвлі вирушили на прогулянку в Нью-Йорку (фото)

Зіркові подруги продемонстрували два стильні образи на осінь 2023 року.

33-річна американська співачка Тейлор Свіфт та її давня подруга, 36-річна акторка Блейк Лайвлі, вирушили на осінню прогулянку в Нью-Йорку напередодні. Про це пише Daily Mail.

Знаменитий дует помітили за вечерею у популярному закладі "Zero Bond".

Свіфт продемонструвала своє почуття стилю, одягнувши чорну мініспідницю.

Крім того, вона одягла укорочений чорний светр, який застібався на три ґудзики спереду.

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Блейк Лайвлі та Тейлор Свіфт

Володарка "Греммі" взула пару бордових черевиків до колін, щоб розбавити своє монохромне вбрання. Також Тейлор продемонструвала лаконічну коричневу сумочку через плече.

Виконавиця доповнила своє вересневе вбрання аксесуарами, додавши різноманітні золоті ланцюжки та вишукані браслети на зап’ястях.

Тим часом Блейк Лайвлі показала свої підтягнуті ноги в різнокольоровій твідовій мініспідниці.

Мати чотирьох дітей вибрала сорочку з принтом і доповнила свій ансамбль джинсовою курткою з довгими рукавами, яку вона вирішила залишити розстебнутою.

Дружина Раяна Рейнольдса взула туфлі із закритим носом, а в її руці була помічена модна сумка Chanel, яка також була виготовлена з джинсової тканини.

Зіркових подруг бачили, коли вони виходили з ресторану і пробиралися через переповнений людьми тротуар, перш ніж відправитися до наступного пункту призначення.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі продемонструвала свої кулінарні здібності в компанії всесвітньо відомого кондитера.

Також Фокус писав про показ Michael Kors, який відвідала нещодавно Блейк Лайвлі.