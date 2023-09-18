Співав з Крісом Мартіном: чернігівський музикант розвернув три крісла на "Голосі країни" (відео)

Романа Панченка, родом з Чернігова, порівняли з Позитивом (Олексієм Завгороднім).

Вуличний музикант з Чернігова розвернув три крісла суддів третього ефіру шоу "Голос країни 13", який знімають у Варшаві.

27-річний Роман Панченко, який останні роки мешкає у столиці Польщі, виконав пісню "Sky full of stars" гурту "Coldplay". Вибір композиції став таким неспроста, адже чернігівчанин у 2022 виступив на одній сцені з британськими музикантами після особистого запрошення соліста Кріса Мартіна.

Роман Панченко, також відомий як Romario Punch, обрав команду Наді Дорофєєвої. Попри те, що в нього був вибір тренера серед персон Артема Пивоварова або Івана Клименка. Не повернулася до нього лише Юлія Саніна.

"Я грав на вулицях Варшави майже щодня, і так сталося, що Кріс Мартін зупинився і послухав мене. Він підійшов до мене і запропонував виступити з ними на стадіоні. Усе так просто. Я спочатку був шокований такою пропозицією, але, звичайно, я погодився", — розповів уродженець Чернігова, який займається музикою з чотирьох років.

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Виступ Романа Панченка

Тренери вокального шоу також пожартували, що Роман Панченко зовнішньо схожий на Позитива (Олексія Завгороднього), з яким Надя Дорофєєва співала в дуеті "Время и стекло".

Чернігівський музикант у 2022 році виконав разом з Крісом Мартіном композицію "Обійми" гурту "Океан Ельзи".

Роман Панченко заспівав разом з Coldplay пісню "Обійми"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва прибула до Польщі на зйомки нового сезону "Голосу країни" та провела час з донькою Міші Кацуріна.

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