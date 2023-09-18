Танцівниця Ілона Гвоздьова відверто розповіла, чому хоче збільшити груди

За словами Ілони, її чоловікові така ідея не до душі.

Зірки шоу-бізнесу вважають за краще приховувати від публіки модифікації свого тіла, розповідаючи в інтерв'ю про те, що їхня вічна молодість або ідеальні форми — результат занять спортом, дієт і хорошої генетики. Однак 35-річна українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками 2018" і мама двох дітей Ілона Гвоздьова воліє говорити своїм шанувальникам правду, захищаючи себе від непотрібних чуток і доносячи пыдписникам тільки правдиву інформацію про себе. Так, у своєму пості в Instagram знаменитість відверто зізналася в тому, що хоче збільшити груди, щоб "знову почуватися жінкою".

"Народження діточок, постійний спортивний спосіб життя й останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла! Так, хтось може говорити, ви чудова, спортивна, рельєфна тощо! Звичайно, приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку-підлітка, яка з кожним новим роком дедалі більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку! Я довго думала і вагалася з приводу хірургічного втручання, багато пройшла консультацій у різних лікарів, довгі спілкування з психологом і подругами на тему "збільшення грудей"", — ідеться в публікації.

За словами Ілони, головним питанням для неї було "навіщо збільшувати груди", якщо жінка заміжня, благополучно вигодувала двох дітей, на роботу це не впливає, а чоловік і взагалі проти.

"Відповідь одна, для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість або про комплекси, гонитву за трендами або інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Я завжди відверта з вами, мої дорогі друзі, і хочу бути щирою з вами! Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки...", — наголосила авторка і подякувала "просто за підтримку".

Пост танцівниця проілюструвала фото в купальнику.

Підписники оцінили відвертість Гвоздьової.

"Ілоно, захоплююся тобою, твоєю цілеспрямованістю, трудоголізмом, красою і тим, як ти вмієш надихати нас! Я знаю, як ніхто, як хочеться любити себе і кайфувати від себе, тому підтримую тебе на шляху до цього! Я теж думаю про пластику, хоч і не збільшення, але не тільки грудей. Тому буду уважно стежити за твоїми сторісами) Успіхів! Обіймаю!", "Обіймаю вас, Ілона! Нехай все задумане втілиться в реальність і зробить Вас щасливою! Ваше тіло ваша справа", "Якщо це потрібно саме вам, вашому внутрішньому стану. Ви проходили з психологом консультації і напевно виявили, що саме для вашого задоволення відображення себе в дзеркалі вам це необхідно, тоді чому ні? Головне, я вважаю, щоб ви самі цього хотіли", "Ілоночко, найголовніше — внутрішнє Ваше відчуття, Ваш комфорт! Робіть так, як Вам комфортно, життя одне! Ви — прекрасна, розумничка, красуня! Удачі Вам у всіх починаннях", — пишуть під публікацією.

Раніше Фокус писав, що Ілона Гвоздьова та Олімпія Вайтмусташ відвідали прем'єру фільму "Астероїд-Сіті", в якому знялися знялися Скарлетт Йоганссон, Марго Роббі, Тільда Свінтон і Том Генкс.