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Ілона Гвоздєва та Олімпія Уайтмусташ: зірки України відвідали прем'єру "Астероїд-Сіті" (фоторепортаж)

Олімпія Уайтмусташ
Фото: B&H Film | Олімпія Уайтмусташ

У новій картині Уеса Андерсона знялися Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі, Тільда Суінтон та Том Хенкс.

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Напередодні у кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся допрем'єрний показ фільму режисера Веса Андерсона "Астероїд-Сіті". Першими оцінити новий твір від режисера "Французького вісника" та "Готелю "Гранд Будапешт"" прийшли Анатолій Анатоліч, Олімпія Уайтмусташ із чоловіком, Ілона Гвоздєва та Віталій Ожонов. Журналіст Фокусу також побував на прем'єрі стрічки.

Ілона Гвоздєва фото Fullscreen
Ілона Гвоздєва

Том Хенкс, Скарлетт Йоханссон, Едріен Броуді, Віллем Дефо, Тільда Свінтон та Марго Роббі з'явилися у новій американській експериментальній історії від номінанта на премію "Оскар" режисера Уеса Андерсона. Світова прем'єра картини відбулася на кінофестивалі в Каннах-2023. Фільм "Астероїд-Сіті" вже в українському прокаті.

Анатолій Анатолич фото Fullscreen
Анатолій Анатолій
Гліб Ожонов фото Fullscreen
Гліб Ожонов
Олімпія Уайтмусташ Fullscreen
Олімпія Уайтмусташ
Фото: B&H Film
Саша Димов фото Fullscreen
Сашко Димов
Роман Мединський, Аліна Смоліна Fullscreen
Роман Мединський, Аліна Смоліна

Раніше Фокус публікував рецензію на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.