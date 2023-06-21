Ілона Гвоздєва та Олімпія Уайтмусташ: зірки України відвідали прем'єру "Астероїд-Сіті" (фоторепортаж)

У новій картині Уеса Андерсона знялися Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі, Тільда Суінтон та Том Хенкс.

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Напередодні у кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбувся допрем'єрний показ фільму режисера Веса Андерсона "Астероїд-Сіті". Першими оцінити новий твір від режисера "Французького вісника" та "Готелю "Гранд Будапешт"" прийшли Анатолій Анатоліч, Олімпія Уайтмусташ із чоловіком, Ілона Гвоздєва та Віталій Ожонов. Журналіст Фокусу також побував на прем'єрі стрічки.

Ілона Гвоздєва

Том Хенкс, Скарлетт Йоханссон, Едріен Броуді, Віллем Дефо, Тільда Свінтон та Марго Роббі з'явилися у новій американській експериментальній історії від номінанта на премію "Оскар" режисера Уеса Андерсона. Світова прем'єра картини відбулася на кінофестивалі в Каннах-2023. Фільм "Астероїд-Сіті" вже в українському прокаті.

Анатолій Анатолій

Гліб Ожонов

Олімпія Уайтмусташ Фото: B&H Film

Сашко Димов

Роман Мединський, Аліна Смоліна

Раніше Фокус публікував рецензію на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.