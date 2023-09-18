Королева Ранія зустрілася з першою леді США та королевою Матильдою (фото)

Перші жінки Йорданії, США та Бельгії відвідали захід ЮНІСЕФ, присвячений дітям.

Королева Йорданії Ранія зустрілася з першою леді США Джилл Байден. Знімками з візиту до Нью-Йорка монарша персона ділиться у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

"З першою леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден у Нью-Йорку під час вчорашньої акції ЮНІСЕФ", — зазначила дружина короля Йорданії Абдалли ІІ.

Для публічної появи на іншому континенті Ранія обрала чорну блузку та спідницю прямого крою середньої довжини рожево-зелених кольорів від Dior.

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До американського образу королева Йорданії додала чорний клатч Bottega Veneta із золотою застібкою. На її ногах були туфлі-човники зі шкіри та сітки від Tom Ford.

У ролі аксесуарів Ранія обрала кілька лаконічних прикрас та уклала своє довге волосся хвилями.

Королева Ранія відвідала Нью-Йорк

Тим часом дружина президента США продемонструвала ніжно-блакитний штанний костюм.

Королева Бельгії Матильда також приєдналася до заходу ЮНІСЕФ у Нью-Йорку, продемонструвавши чорно-білий елегантний образ.

Королева Бельгії Матильда

Нагадаємо, королева Ранія показала, як носити білу сорочку восени 2023 року.

Також Фокус писав про елегантний мʼятний образ королеви Ранії.