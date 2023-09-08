Королева Йорданії Ранія показала, з чим поєднувати білу сорочку (фото)

Монарша персона вийшла у світ в елегантному образі у світлих відтінках.

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Королева Йорданії Ранія показала, з чим поєднувати білу сорочку. Знімками в новому елегантному образі монарша персона ділиться у своєму Instagram з 10,1 млн підписників.

Дружина короля Абдалли ІІ відвідала зустріч з молодими бізнесменами.

"Чудова зустріч з молодими йорданськими підприємцями в бізнес-центрі The Office", — зазначила Ранія.

Для публічної появи королева обрала білу сорочку з коротким рукавом, плісировану спідницю міді ніжно-блакитного відтінку, яку доповнила мʼятним ремінцем з пряжкою від Loewe. До елегантного образу Ранія додала сумку "Мадлен" у світло-зеленому відтінку, з якою вже раніше зʼявлялася на публіці.

На ногах дружини йорданського короля були світлі туфлі-човники Jimmy Choo. Також вона приміряла вінтажні сонцезахисні окуляри, лаконічні сережки, годинник, каблучки та розпустила своє волосся.

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Королева Ранія

Цього разу монарша персона зʼявилася на публіці без чоловіка.

Нагадаємо, королева Йорданії продемонструвала кежуал-лук на осінь 2023 року.

Також Фокус писав про елегантний мʼятний образ королеви Ранії.