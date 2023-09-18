Помер Біллі Міллер, зірка серіалів "Форс-мажори" і "Касл"

Біллі Міллер, володар премії "Еммі", тривалий час страждав від маніакальної депресії і помер за два дні до свого 44-річчя.

У США помер відомий актор серіалів Біллі Міллер, зірка серіалів "C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк", "Головний шпиталь" і "Молоді та зухвалі". Також Біллі знімався в серіалі "Форс-Мажори", який колись зробив зіркою Меган Маркл. Він помер за два дні до свого 44-річчя. Про це пише Variety.

Біллі Міллер, актор, удостоєний премії "Еммі" за серіали "Молоді та зухвалі" і "Головний госпіталь", помер у п'ятницю в Остіні, штат Техас. Йому було 43 роки.

Менеджер Міллера підтвердив цю новину у своїй заяві в неділю, у день 44-річчя актора.

Актор Біллі Міллер Фото: Getty Images

"На момент смерті актор боровся з маніакальною депресією", — йдеться в заяві.

Міллер народився 17 вересня 1979 року і виріс у Гранд-Прейрі, штат Техас. Протягом усього свого дитинства він боровся з тарзальною коаліцією, рідкісним захворюванням, що вражає хрящі його щиколоток.

Його прорив в індустрію розваг стався, коли він почав працювати моделлю, а з 2007 року став грати Річі Новака в мильній опері "Всі мої діти". Потім Міллер перейшов у шоу "Молоді та зухвалі", граючи персонажа Біллі Ебботта в більш ніж 700 епізодах.

Роль Міллера у фільмі "Молоді та зухвалі" принесла йому три премії "Еммі".

Акторка Ейлін Девідсон, яка знялася разом із Міллером у шоу "Молоді та зухвалі", віддала данину поваги своєму колезі в соцмережах, написавши: "Його заразлива чарівність і теплота залишили незабутні враження на всіх нас, кому пощастило зустріти його".

Біллі Міллер та Ейлін Девідсон

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в РФ помер 61-річний радянський і російський актор театру і кіно, режисер і театральний педагог В'ячеслав Гришечкін. Гришечкін дебютував у кіно в 1990-му році, зігравши в мюзиклі "Біндюжник і Король", а загалом на його рахунку ролі в 167 фільмах.

Зіркою він став, зігравши в популярному серіалі "Солдати". Гришечкіну був 61 рік, після смерті дружини він зловживав алкоголем.