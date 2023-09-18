Як надати об'єму тонкому і рідкому волоссю: топ-5 зачісок

Тонке або рідке волосся — не проблема, оскільки надати йому об'єму можна, скориставшись перевіреними порадами стилістів.

Густе і здорове волосся — мрія кожної дівчини, проте не всім пощастило мати шевелюру, як у Сінді Кроуфорд або у Гайді Клум. Рідкісне волосся для багатьох є приводом для смутку Однак стилісти запевняють, що це — не вирок. Можна підібрати зачіски, які додадуть волоссю об'єму. Ресурси In Style і Shefinds після консультацій з перукарями та стилістами представили кілька варіантів, які допоможуть приховати проблему і підвищити самооцінку.

Боковий чубчик

Щоб приховати витончення лінії волосся, виберіть чубчик, зачесаний набік, рекомендує Жером Лорде, співдиректор Pierre Michel Salon:

"Якщо у вас чубчик, зберіть волосся у вільний низький хвіст і закріпіть на потилиці. Потім висушіть чубчик великою круглою щіткою для об'єму і зачешіть його на обидва боки. Якщо у вас немає чубчика, залиште невелике пасмо ліворуч і праворуч після того, як ви зробите хвіст, відтягніть ці пасма назад і закріпіть за вухами".

Асиметричний боб

Текстурований асиметричний чубчик або боб — "приголомшливий вибір" для зрілих красунь. Цей стиль настільки модний, що ідеально підходить для того, щоб наші пані мали вигляд у розквіті сил, тобто "супер шик". Трохи зменшивши довжину волосся, ми додаємо рухливість і створюємо юнацьку привабливість", — каже Джина Рівера, знаменита перукарка і засновниця Phenix Salon Suites.

Що стосується укладки, то Рівера зазначає, що "текстурування волосся" дає можливість видалити деякі пошкоджені кінчики і вагу, що також надає волоссю більше життя. Крім того, Джина рекомендує завжди консультуватися зі своїм стилістом з приводу графіка догляду, але тим, хто намагається відновити здоров'я волосся, обов'язково потрібно підстригати його кожні 4-6 тижнів.

Перевернута бічна частина

Знаменитий перукар і глобальний посол Dyson зі стилю Метт Коллінз вважає, що краще уникати центрального проділу тим, у кого рідке волосся на маківці. Щоб отримати глибоку бічну частину, він радить почати з розпилення великої кількості тоніка для об'єму. Необхідно сушити волосся феном, піднявши його, щоб надати йому об'єму.

"Ви можете укладати волосся, поки воно розділене проділом по центру. Потім, коли ви закінчите, переверніть волосся в бік на відстані 3-6 см від центру", — каже стиліст. Це додасть зачісці об'єму.

Блант боб (тупий боб)

На відміну від стандартного боба, цей вирізняється тим, що має зріз не м'який і плавний, а абсолютно прямий і "тупий", зроблений ніби по одній лінії. Пасма в такій стрижці начебто трохи стовбурчаться. Зачіска виглядає лаконічною і по-модному недбалою. Це надає укладці юного і завзятого вигляду.

Метт Коллінз радить додати в таку зачіску текстуру, зробивши природні хвилі або додавши текстурувальний спрей. За його словами, чим коротші пасма, тим більшого об'єму вдасться домогтися під час сушіння феном. Краще перед початком сушіння нанести на корені волосся хороший мус. Це допоможе надати зачісці додаткового об'єму.

Багатошаровий піксі з проділом з боків

Ще одна класична стрижка, яку можна нашаровувати для більшого об'єму, — це піксі, яку Джин Вілл, експертка з волосся і співзасновниця NiaWigs Inc., рекомендує носити з проділом набік, як у Скарлетт Йоганссон. Стиль актриси багатошаровий і з проділом з боків, але водночас різкий і драматичний, що є повною протилежністю пласкому або тьмяному волоссю. Якщо вам потрібен образ, який не буде виглядати обтяженим або млявим, "це ідеальний варіант", — пропонує Вілл.

Крім того, що така зачіска додає об'єму волоссю, вона ще й здатна омолодити жінку років на 10.

Раніше Фокус писав про варіанти стрижки "боб", яка дуже популярна восени 2023 року.