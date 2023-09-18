Рідкісні кадри: Лілія Подкопаєва показала молодшу доньку в день її 4-річчя (фото, відео)

Титулована гімнастка продемонструвала, який вигляд має безмежнва любов.

45-річна українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики та переможниця Олімпіади Лілія Подкопаєва на своїй сторінці в Instagram поділилася зворушливими фото і відео зі своєю молодшою донькою Евеліною, якій 18 вересня виповнюється чотири рочки.

На фото і відео, зроблених гімнасткою, дівчинка позує в стильних дитячих вбраннях у різні пори року, в садку, зі своїми батьками. Батьком дівчинки є третій чоловік гімнастки, бізнесмен Ігор Дубінський, за якого вона вийшла заміж 2018 року. Разом з усіма трьома дітьми Лілія з чоловіком живуть в Атланті, штат Джорджія (США).

"Щасливі чотири роки. Безумовна любов", — підписала публікацію Подкопаєва.

У коментарях користувачі поспішили відзначити, наскільки дівчинка схожа на свою знамениту матір, і побажали їй щасливої долі.

Крім Евеліни, у Лілії є двоє старших дітей, які з'явилися в шлюбі спортсменки з українським підприємцем Тимофієм Нагорним. Вони одружилися 2004 року, а 2006-го усиновили восьмимісячного хлопчика Вадима з донецького дитбудинку. Наприкінці того ж року в них народилася донька Кароліна, хрещеною якої стала Ані Лорак.

З Нагорним Подкопаєва розлучилася 2009-го, а через три роки вийшла заміж за бізнесмена Віктора Костирка. Цих стосунків вона не афішувала і не називала дату розлучення.

Третій чоловік Лілії — колишній киянин, який давно живе в Атланті. Дубінський освідчився Подкопаєвій навесні 2018 року, подарувавши каблучку зі значним діамантом.

Лілія Подкопаєва виграла два золота для України на Олімпійських іграх в Атланті 1996 року — в абсолютній першості та у вільних вправах. Один з елементів, з яким Подкопаєва перемогла, — подвійне сальто вперед із поворотом на 180 градусів — досі не може повторити ніхто зі спортсменів на офіційних змаганнях.

Після російського вторгнення Подкопаєва всіляко підтримувала Україну, а також намагалася максимально звернути увагу міжнародної громадськості на те, через що проходить її батьківщина.

Крім того, вона закликала МОК не допускати спортсменів із РФ до участі в міжнародних змаганнях.

Раніше Фокус писав, що Подкопаєва 2021 року випустила спеціальне видання автобіографії, приурочене до 30-річчя Національного олімпійського комітету.