Крадуть молодість: 5 помилок у макіяжі очей жінок після 40

З віком необхідно враховувати природні зміни обличчя і коригувати свій макіяж, щоб не мати недбалий вигляд.

Очі — дзеркало душі, і кожна дівчина чи жінка прагне виділити їх за допомогою макіяжу, починаючи від легкого торкання тушшю вій і закінчуючи складним візажем. Однак з віком шкіра навколо очей і на повіках зазнає змін, а це вимагає корекції і в макіяжі. Адже найчастіше він, зроблений неправильно і без урахування особливостей, може додати ще більше років або виглядати неохайно. Щоб цього уникнути, ресурс Shefinds назвав п'ять найпоширеніших помилок, яких жінки після 40 років припускаються в макіяжі очей. Знаючи про них, ви зможете уникнути подібного і мати найкращий вигляд.

Ігнорування праймера під тіні для повік

Незалежно від того, скільки вам років, нанесення тіней для повік без застосування праймера робить ніжну і тонку шкіру над очима ідеальним місцем, де тіні будуть злипатися і розмазуватися. З віком повіки стають більш нависаючими, через що макіяж швидше втрачає свою форму, тому праймер для тіней стає необхідним інструментом у косметичці. Крім того, праймер вирівнює тон шкіри й усуває знебарвлення, роблячи тіні для повік яскравішими.

З віком повіки опускаються, що загрожує злипанням тіней і їх розмазуванням Фото: Getty

Нехтування бровами

Доглянуті брови — ознака смаку. У 40+ вони не повинні бути надто об'ємними, але догляд за ними і заповнення поріділих ділянок — необхідний крок у макіяжі, якщо жінка хоче виглядати молодшою. Витративши всього кілька додаткових хвилин вранці і зафіксувавши брови олівцем і гелем для брів, можна обрамити своє обличчя і зробити його більш доглянутим і молодим.

Використання неправильної щіточки для тіней

Ця помилка має два наслідки. Якщо ви просто берете старі яскраві тіні для повік і наносите їх на нижню і верхню повіку, ви не використовуєте переваг контурингу. По-друге, використання великого пензлика для нанесення тіней означає, що ви, ймовірно, наносите колір занадто близько до брови. Замість цього варто використовувати тонкий і точний пензлик, а також світліші тони для контурингу. Проведіть ним по прямій лінії до хвостика брови, щоб підняти обличчя. Обов'язково використовуйте скошений пензлик для контурування зовнішньої частини повіки — він запобіжить потраплянню кольору на нижню повіку. Наприкінці необхідно все максимально добре розтушувати.

Нанесення чорної підводки для очей на нижню повіку

Часто, бажаючи зробити очі візуально більшими та ширшими, жінки наносять чорну підводку на нижню повіку. Однак це має протилежний ефект — очі стають більш "закритими". Щоб домогтися бажаного ефекту, краще використовувати нюдову підводку для очей і трохи тіней на зовнішній кут нижньої лінії вій, щоб зробити очі яскравішими.

Недбале нанесення туші

Найчастіше жінки похапцем фарбують вії, через що ті часто злипаються і мають недбалий вигляд. З огляду на те, що з віком вії рідшають, такі очі й зовсім мають плачевний вигляд. Варто витратити трохи часу і нанести туш на корені вій, надаючи їм об'єму, а потім ретельно розчесати їх, щоб вії були розділені. Не бійтеся наносити два або три шари, щоб очі виглядали якомога молодшими.

Щоб очі мали гарніший вигляд, слід приділити профарбовуванню вій більше часу Фото: Getty

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