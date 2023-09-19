Ахтем Сеітаблаєв поділився рідкісними кадрами з новою дівчиною (фото)

Режисер кримськотатарського походження постав на всіх знімках у військовій формі, адже наразі боронить Україну від ворога.

50-річний український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні кадри зі своєю новою коханою Марʼяною Дмітрієвою. Знімками він поділився в Instagram з понад 68 тисячами підписників.

Режисер кримськотатарського походження показав, як проводить час разом з обраницею у перервах між службою в ЗСУ. Кадри, якими пара поділилася одночасно на своїх сторінках, вони залишили без підпису. При цьому акаунт Марʼяни Дмітрієвої закритий.

На всіх фото Ахтем Сеітаблаєв постав у військовій формі, а його кохана продемонструвала кілька патріотичних образів — піджак з вишитим українським прапором, світшот з тризубом.

Про свої нові стосунки режисер та актор уперше заявив у червні 2023 року. Він разом зі своєю коханою з'явився на прем'єрі фільму "Рашизм. Історія хвороби". При цьому вони намагаються тримати подробиці особистого життя подалі від уваги публіки.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram Фото: Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla\Instagram

Зазначимо, до зустрічі з Мар’яною Дмітрієвою Ахтем Сеітаблаєв понад 10 років був у шлюбі з продюсеркою Іванною Дядюрою. Вони розлучилися у 2021 році. У союзі народилася донька Сафіє.

А від минулих стосунків у Сеітаблаєва підростає син Селім і дочка Назли. На початку 2023 режисер вперше став дідусем.

"Моя донька та її чоловік народили маленьку чарівну донечку,а мені онуку)! Тепер офіційно -Дід-Hart-baba. Люблю вас мої рідні,бережи вас ВСЕВИШНІЙ🙏", — написав тоді український захисник.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою Назли

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв показав відео зруйнованої Бородянки у квітні 2022 року.