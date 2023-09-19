Із чим носити чорні штани восени 2023: п'ять модних ідей

Чорні штани можуть слугувати базою для створення безлічі стильних ансамблів, починаючи від ділових і закінчуючи повсякденними і навіть спортивними.

Чорні штани — така ж класика жіночого гардероба, як і джинси. Вони мають безліч фасонів, починаючи від ділових штанів з високою талією і закінчуючи широкими і мішкуватими моделями. Кожну з них можна доповнити підходящою річчю і створити дуже актуальний образ для роботи в офісі, ділової зустрічі або комфортної прогулянки з друзями. Ресурс Who What Wear представив п'ять варіантів, з чим можна поєднувати чорні штани восени 2023, щоб мати трендовий вигляд.

Чорні штани та біла сорочка

Це поєднання — вічна класика, яка пасує дівчатам і жінкам будь-якого віку, ніколи не набридає і легко освіжається за допомогою вдало підібраних аксесуарів, взуття та верхнього одягу. Заправлена в приталені штани сорочка оверсайз або ж така, що прилягає до фігури, укупі з прямими класичними штанами і взуттям на плоскій підошві — готовий ідеальний діловий образ. Сорочка навипуск, чорні широкі штани і білі кросівки на масивній платформі — і у вас вже є аутфіт для тусовки з друзями.

Білий верх, чорний низ — вічна класика Фото: COS

Чорні штани, джинсова сорочка і бейсболка

Якщо ви хочете зробити свій зовнішній вигляд неформальним, таке поєднання — найкращий варіант. Фасон сорочки, як і штанів, кожна модниця вибирає на свій розсуд. Що стосується взуття, то найбільш тут доречні кросівки в стилі ретро.

Джинсова сорочка з чорними штанами і бейсболкою — розслаблений аутфіт для осінніх прогулянок Фото: @FAKERSTROM

Чорні штани, шкіряний піджак, топ/майка і сумка через плече

Такий образ найкраще підійде молоденьким дівчатам, оскільки поєднання чорних штанів або джинсів такого кольору з топом має чудовий вигляд на власницях стрункої фігури. Якщо ж поєднувати трикотажне або мереживне боді зі шкіряним жакетом і штанами — вийде стильний ансамбль, у якому не соромно вирушити в офіс або на ділову зустріч. Довгі ланцюжки з підвісками і відповідні сережки зроблять образ максимально завершеним. Ще один плюс такого комплекту — можливість підібрати будь-яке взуття, від якого і залежатиме остаточна спрямованість ансамблю. Сумку краще вибирати контрастну.

Біла майка, чорні штани і шкіряний жакет — дуже виграшний образ для дівчат Фото: REFORMATION

Чорні штани і светр у бретонську смужку

Бретонський светр — це виріб у білу і синю смужку кольору індиго. Особливо ефектно виглядає такий светр в укороченому вигляді з класичними брюками прямого крою. Він також може бути у варіанті оверсайз. Підберіть до такого ансамблю відповідну сумочку і взуття — і можна йти підкорювати світ.

Светр-бретонка і чорні штани з високою талією — готовий діловий ансамбль Фото: @FEMMEBLK

Чорні штани, пуховик і класичні кросівки

Якщо ви віддаєте перевагу більш повсякденному образу, зробіть образ у стилі фешн-блогерки Франчески Саффарі та одягніть чорні штани з напуском і куртку-пуховик. Такий ансамбль ідеально підходить для тієї проміжної погоди, яку ми, безсумнівно, скоро побачимо.

Пуховик і чорні штани з кросівками — найкращий варіант для мінливої погоди Фото: @FRANCESCASAFFARI

Раніше Фокус писав, які джинси повертаються в моду цього сезону.