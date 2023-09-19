Кейт Міддлтон продемонструвала бездоганний діловий стиль: новий вихід принцеси (фото)

Принцеса Вельська знає толк в ефектних костюмах.

41-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала молодіжну благодійну організацію Streets of Growth у східному Лондоні, вибравши для візиту ідеальний осінній ансамбль, який оцінять усі ділові жінки, пише Hello.

Вона одягла світло-коричневий приталений жакет чіткого крою від Roland Mouret, такого ж кольору штани-кльош і білий топ. Образ багатодітна матір завершила світлими туфлями-човниками. Волосся Кейт залишила розпущеним, і воно плавними хвилями спускалося по її плечах.

Streets of Growth ("Вулиці росту") — це благодійна організація, заснована понад 20 років тому. Її діяльність спрямована на зміну життя молодих людей віком від 15 до 20 років, які, як встановлено, наражаються на ризик опинитися в пастці циклу ізоляції, експлуатації, злочинності та насильства.

Під час візиту дружина спадкоємця престолу дізналася про те, як співробітники організації підтримують цих молодих людей за допомогою інформаційно-просвітницьких програм і програм втручання.

Вона поспілкувалася із засновником Streets of Growth Дарреном Вейном, а також вісьмома співробітниками, серед яких і ті, хто колись сам отримав допомогу від організації.

Кейт також зустрілася з двома групами матерів і дочок, яким допомогла благодійна організація. Їй показали туфлі та прикраси, зроблені ними у творчих майстернях.

"Що дивно, то це те, що в спільноті є організація, яка працює таким чином з усією родиною. Це інструменти, навички та можливість виразити себе. Усе це те, що потрібно настільки багатьом людям і країні. Це також зустріч із сім'ями та молодими людьми до того, як вони дійдуть до кризової точки, і можна вжити величезну кількість заходів", — зазначила принцеса Уельська.

Перед від'їздом королівська особа також зустрілася з представником організації Unite Student, яка надала новий простір для "Вулиць росту" у своєму флагманському студентському гуртожитку в східному Лондоні, а це означає, що благодійна організація зможе обслуговувати більше молодих людей у цьому районі.

За останні два десятиліття "Вулиці росту" змінили життя понад 5000 юних британців.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці з новою зачіскою.