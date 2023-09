Вокаліст Savage Garden Даррен Гейз подає на розлучення з чоловіком після 17 років шлюбу

51-річний Даррен Гейз офіційно подав на розлучення зі своїм 53-річним чоловіком Річардом Калленом.

51-річний фронтмен популярного у 2000-х гурту Savage Garden подав на розлучення зі своїм чоловіком Річардом Калленом, з яким прожив у шлюбі 17 років. Про це пише TMZ.

У понеділок у Лос-Анджелесі зірка, родом з Австралії, подав документи про розірвання шлюбу, пославшись на непримиренні розбіжності.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Важливо Рікі Мартін розлучився зі своїм чоловіком після шести років шлюбу

Це сталося всього через кілька місяців після того, як Гейз і його чоловік оголосили про розставання, що сталося в травні цього року.

В емоційному пості в соцмережах Гейз зізнався, що тримав у секреті свої сімейні проблеми "останні два роки", незважаючи на те, що він був "відкритою книгою", коли справа стосувалася його музики.

Головний хіт Savage Garden — To The Moon & Back

"Після 17 років шлюбу з найкращою людиною, яку я коли-небудь зустрічав, ми з Річардом вирішили визнати, що наш союз чудово розпався. На честь цього усвідомлення ми розлучилися на початку цього року й емоційно підтримували одне одного протягом усіх цих величезних змін у нашому житті", — написав він.

Гейз продовжив відповідати на запитання фанатів і запевнив їх, що розлучаються вони не через скандали, зради чи втручання третіх осіб.

Уже колишній чоловік Даррена Гейза

"Це просто життя. Ми обожнюємо одне одного і завжди будемо", — сказав він, зазначивши, що залишається з колишнім чоловіком друзями. До того ж, як пожартував Даррен, у них є пес, якого вони завели разом, і про нього потрібно піклуватися.

Даррен Гейз із вихованцем

Нагадаємо, гурт Savage Garden розпався 2001 року, що стало несподіванкою для фанатів. Даррен познайомився з Річардом Калленом онлайн 2004-го. А їхнє перше побачення відбулося на сходинках Вестмінстерського університету в Лондоні, де на той час викладав Каллен.

Каллен був другим чоловіком Гейза після його першого шлюбу з подругою дитинства Колбі Тейлор 1994 року.

Тейлор, візажист, була одружена з Гейзом, коли він прославився як фронтмен Savage Garden у 1997 році. Він завжди тепло про неї відгукувався, кажучи, що Колбі завжди його підтримувала, особливо після того, як гурт став неймовірно популярним.

Гурт Savage Garden, що складається з Хейза і гітариста Деніела Джонса, утворився 1993 року і випустив безліч хітів №1, таких як To the Moon and Back і Truly Madly Deeply.

Група оголосила про свій розпад у 2001 році. Гейз продовжив сольну кар'єру, а Джонс одружився з дитячою артисткою і колишньою зіркою Hi-5 Кетлін Де Леон.

Нагадаємо, раніше про розставання оголосила одна з найміцніших пар Голлівуду: Г'ю Джекман і його дружина Деборра-Лі. З чуток, вони чекали, поки їхній молодшій дитині не виповниться 18 років.