Кейт Міддлтон розповіла про нові улюблені ласощі принца Джорджа
Виявилося, що юний принц обожнює яблучний сік, яким його пригостила мати радіоведучого Романа Кемпа.
Принцеса Уельська розповіла про нові улюблені ласощі її старшого сина. Виявилося, що Кейт Міддлтон дружить з відомим радіоведучим Романом Кемпом і його мати пригостила принцесу яблучним соком власного приготування. І принц Джордж був у захваті. Про це пише Hello Magazine.
На початку цього року принцеса Уельська відвідала будинок батьків Романа Кемпа і відтоді встановила з ними близьку дружбу. Батьки радіоведучого — попзірки Мартін Кемп і Ширлі Голліман. Ширлі свого часу виступала з Джорджем Гаррісоном, Аретою Франклін і Джорджем Майклом.
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У новому інтерв'ю ведучий радіо Capital розповів, як принцеса Кейт і його мама Ширлі тепер обмінюються один з одним домашніми частуваннями.
"Моя мама подарувала принцесі Кейт ящик яблучного соку, який вони самі приготували, і вона, очевидно, забрала його додому", — розповів він в інтерв'ю.
"Наступного разу, коли я побачив її, вона сказала: "О Боже! Будь ласка, скажи спасибі своїй мамі, нам потрібно ще трохи цього яблучного соку, тому що Джордж одержимий ним. Він постійно каже: "Мамо, я хочу яблучний сік", — пожартував Роман.
Кейт Міддлтон також відправила його батькам свій домашній мед. Тож тепер вони постійно обмінюються ласощами.
Минулого місяця під час інтерв'ю The Times Роман детально розповів, як вперше зустрівся з Кейт Міддлтон. Вони обговорювали можливість спільного створення короткометражного фільму про психічне здоров'я. І захотіли зустрітися.
"І вона сказала: "О, ти знаєш, я можу приїхати до тебе і зробити це там". І я просто сказав: "Ні, підемо до моїх батьків". Це більший будинок. Я не хочу привозити членів королівської сім'ї до квартири у Воксголлі", — пожартував Роман і розповів, що зустріч із Кейт була дуже приємною і душевною.
Вона справді приїхала в будинок його батьків у Гартфордширі, і вони сиділи й базікали на кухні, а навколо бродили собаки його батьків. Він навіть зазначив, що принцеса зняла взуття, перш ніж зайти в будинок.
"Це справді засіло в мене в голові, тому що ніколи не побачиш члена королівської сім'ї без взуття", — у підсумку фільм все-таки був знятий, а у Кейт Міддлтон з'явилися нові друзі.
Нагадаємо, раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон розповідали, чим годують своїх дітей. Сім'я часто готує разом і принц Джордж дуже любить спагеті карбонара.