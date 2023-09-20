"Разом 186 років", — інсайдер про розставання Г'ю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс

Поки подружжя мовчить, за них говорять ЗМІ.

Розлучення однієї з найміцніших пар Голлівуду, Г'ю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс продовжує обростати чутками, поки пара зберігає мовчання після офіційного оголошення про розлучення. Репортер Пітер Форд у бесіді з 6PR "Сніданок з Міллсі і Карлом" розкритикував плітки, які множаться в геометричній прогресії, і поділився своєю думкою щодо причини розладу в зірковій родині.

"27 років шлюбу в шоу-бізнесі — це великий термін, за людськими мірками, це 186 років. Це не найрідкісніший сценарій для пари у віці 50 і 60 років, коли, тільки-но діти вилетіли з гнізда, вони вирішують, що клею, який скріплював усе це разом, більше немає, і збираються йти різними дорогами", — пояснив журналіст.

Форд також зазначив:

"Деякі речі, які я прочитав на вихідних, просто занадто дурні. Я продовжую читати історію, в якій хтось сказав, що "тріщини почали проявлятися", коли Деборра-Лі була відсутня на репетиціях "Музиканта". Навіщо їй це? Її там не було!".

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Він також пройшовся по "ідіотах" у засобах масової інформації за поширення чуток про акторів першої величини, а потім поділився деякими унікальними відомостями про мислення Джекмана. Досвідчений репортер стверджував, що багато років тому тренувався в тому ж спортзалі, що і Г'ю, і сказав, що часто бачив зірку Росомахи в Мельбурнському теософському товаристві.

"Він завжди проводив там курси з буддизму, спіритуалізму і медитації, тому він завжди щось шукав", — сказав Форд.

Раніше Фокус писав, що Г'ю і Деборра-Лі помічені без обручок. З моменту оголошення про своє розлучення актори більше не з'являлися разом. Подейкують, що однією з причин розставання стала пандемія коронавірусу, коли подружжя зрозуміло, що колишні почуття між ними давно згасли. Водночас близькі до сім'ї люди стверджують, що Г'ю ніколи в житті не скаже про Деборру-Лі нічого поганого.