Колишня дружина актора Костянтина Войтенка, яка звинуватила його в домашньому насильстві, розповіла про свій стан

Валентина Мариніна, колишня дружина актора, заявила в інтерв'ю, що в шлюбі з ним пережила фізичне, психологічне та фінансове насильство. Але в новому пості вона зазначила, що в неї все гаразд.

Колишня дружина актора Костянтина Войтенка, Валентина Мариніна, яка нещодавно відверто розповіла про насильство з боку чоловіка, опублікувала новий пост в Instagram, у якому розповіла, що нарешті почувається спокійнішою і вільнішою.

"У мене все гаразд. Було непросто, бо хоч би яку я очікувала реакцію, очікування і проживання це в моменті — різне. Дехто запитує: а чому ти так довго мовчала? На кшталт "де ви були ці 8 років"? Йшла своїм шляхом. Не готова була ділитися. Я жива людина. Я не виходжу в сторіз заради своєї безпеки і безпеки доньки. Тому що зараз до мого профілю прикуто чимало уваги і далеко не вся вона доброзичлива. Дякую за розуміння!" — написала Мариніна, опублікувавши фото на пляжі.

Валентина Мариніна

Вона подякувала за підтримку, яку отримала після виходу інтерв'ю, але зазначила, що збиралася з силами два тижні, перш ніж опублікувати пост.

Мариніна зазначила, що зараз з нею все гаразд і вона намагається більше уваги приділяти своїй доньці, а також тому, щоб облаштуватися за кордоном.

"Я починаю слухати іншу музику. У мене з'являється енергія організовувати моє з донькою життя за кордоном ще активніше і в радість. Усі сили зараз направляю сюди", — написала Валентина.

Нагадаємо, Валентина Мариніна і Костянтин Войтенко, зірка фільму "Повернення Мухтара", познайомилися на зйомках шоу "Танцюють всі!" і одружилися 2015 року.

У 2016 році у них народилася дочка Емілія. У жовтні 2022 року пара оголосила про розлучення.

Валентина Мариніна з донькою

Через рік після офіційного розставання Валентина публічно заявила, що під час шлюбу з актором стала жертвою домашнього насильства.

Костянтин Войтенко заявив, що його колишня дружина бреше і наголосив, що "такі серйозні звинувачення мають вирішуватися в правовому полі".

Він зазначив, що передав усю необхідну інформацію адвокату, тому справу вирішуватимуть у судовому порядку.

Зараз актор перебуває у стосунках із дизайнеркою Наталією Камінською.