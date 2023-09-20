Актор Тарас Цимбалюк прокоментував зйомки у кліпі російського гурту "Ленінград"

Цимбалюк, як і інші українські зірки знімався у кліпі на пісню "Миг", який вийшов у 2020 році.

Український актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" розповів, як знімався в кліпі російської групи "Ленінград". Хоч це і було в 2020 році, вже тоді його батько-історик був незадоволений, і акторові довелось виправдовуватись. Про це він розповів в інтерв'ю з Машею Єфросініною.

Інтерв'ю Тараса Цимбалюка

Розмовляючи із Єфросініною, Тарас Цимбалюк пригадав зйомки в кліпі російської групи "Ленінград" на пісню "Миг". Зйомки проходили у Києві, вся знімальна команда була українська, також із Цимбалюком знімались і інші українські зірки: Даша Трегубова, Ольга Голдіс, Вікторія Варлєй. Сам Сергій Шнуров у кліпі не з'явився, тоді це був етап його кліпів, схожих на короткометражні фільми, в яких сам виконавець не знімався і навіть іноді не співав.

Кадр з кліпу групи "Ленінград" Фото: Скриншот

Кадр з кліпу групи "Ленінград" Фото: Скриншот

Цимбалюк зізнався, що його батько-історик негативно відреагував на проект, хоча це було задовго по початку повномасштабного вторгнення.

"Коли я почав активно зніматися в серіалах, тато говорив: "Дивись, я розумію, ти зараз знімаєшся в російських серіалах, немає українських, ти хочеш бути актором – це все ясно. Але, чувак, кліп "Ленінград", ну камон, це ж просто пи***дець", – згадав актор.

Він зазначив, що намагався пояснити батькові, що вся команда, яка працювала над кліпом була з України, але врешті зізнався, що нині ці тези не витримують критики.

"Я йому почав пояснювати якісь такі тезиси, зараз розумію, що вони абсолютно дебільні. Я казав йому, що якіснішого матеріалу я взагалі не бачив тут у Києві, ніколи таких днів знімальних не було: Hilton, 400 осіб масовки, штук 30 гримерів, костюмерів, дуже круте світло, яке використовувалося тут у нас кілька разів, тому що ніхто собі не може дозволити це оплатити. Вся знімальна команда – українська", – пояснив Цимбалюк, зазначивши, що зніматись було комфортно і саме такої атмосфери не вистачало на зйомках проектів в Україні. Також він зізнався, що пожалкував вже через тиждень після того, як кліп був відзнятий.

Актор додав, що зараз шкодує про співпрацю з росіянами. Актора обурила позиція фронтмена гурту Сергія Шнурова, який підтримав президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк зізнався, що зустрів нове кохання. Він був у стосунках із візажисткою Тіною Антоненко, зараз зустрічається із бізнес-леді Світланою Готочкиною, яка нині перебуває у Варшаві.