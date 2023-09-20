Хлоя Кардаш'ян показала величезну вм'ятину на обличчі після операції з видалення раку шкіри (фото)

Зірка розповіла, що страх перед онкологією вона відчула ще в юному віці. У 19 років лікарі виявили в неї меланому на спині й теж зробили операцію з її видалення.

39-річна Хлоя Кардаш'ян показала вм'ятину, що залишилася на її щоці після операції з видалення меланоми на обличчі. Вона перенесла операцію в жовтні 2022 року і тепер лікар повідомив, що вона здорова, пише Mirror.

Зірка реаліті-шоу сказала, що вже майже рік "терпляче" чекає, щоб щось зробити з позначкою. Після роз'яснень свого лікаря, Хлоя зробить косметичні ін'єкції, щоб збільшити об'єм цієї ділянки. "Для тих, хто не знає, у мене на обличчі був страх перед раком шкіри", — розповіла вона фанатам в Instagram . "Нам довелося видалити пухлину на моїй щоці, у мене залишилася вм'ятина. Я безумовно не скаржуся, тому що в будь-який момент я воліла б мати вм'ятину, ніж меланому".

Фото: instagram/khloekardashian

Фото: instagram/khloekardashian

Хлоя тепер розповіла, що їй заповнюють вм'ятину косметичними ін'єкціями.

"До речі, я чекала понад дев'ять місяців, щоб це заповнити. Терпіння — це все, і, звісно, ми маємо переконатися, що з медичного погляду все безпечно", — сказала вона. І додала, що філер не зберігатиметься вічно і що наповнення щік тепер "завжди буде чимось", що їй доведеться робити, щоб підтримувати гладкий вигляд. "На цих фотографіях я виглядаю божевільною, але я просто рада, що моє обличчя поступово приходить до норми".

Також зірка подякувала своєму хірургу з Беверлі-Гіллз доктору Гарту Фішеру за те, що той видалив пухлину і залишив їй якомога менший шрам. "Він не тільки видалив пухлину і подбав про те, щоб я повністю позбулася раку, а й зробив до біса блискучу роботу, зробивши мій шрам якомога меншим і красивішим", — повідомила вона фанатам.

Кардаш'ян не тільки відверто розповіла про свої проблеми зі здоров'ям, а й закликала своїх шанувальників регулярно перевірятися на рак шкіри. "Я ніколи не припускала, що це крихітне утворення перетвориться на рак шкіри, і я не можу зрозуміти, що могло б статися, якби я не пішла до лікаря, щоб його оглянув", — сказала вона.

Страх перед онкологією вона відчула ще в юному віці. У 19 років лікарі виявили в неї меланому на спині й теж зробили операцію з її видалення.

"Мабуть, я схильна до меланоми. Навіть ті, хто ні, мають постійно перевіряти. Я наношу сонцезахисний крем кожен божий день, ніхто не звільнений від цих речей. Будь ласка, поставтеся до цього серйозно і регулярно проводьте самообстеження, а також щорічні огляди", — закликала своїх шанувальників зірка.

Нагадаємо, 19 вересня Фокус повідомляв, що семирічний син Кім Кардаш'ян і Каньє Веста показав непристойний жест папараці. Незважаючи на те, що Кім насварила сина за непристойну поведінку, він все одно повторив свою витівку.

Окрім цього Кім Кардаш'ян дуже соромно за поведінку свого чоловіка Каньє Веста в Італії. За словами інсайдерів, зірка не знає, як пояснити дітям вчинки їхнього батька.