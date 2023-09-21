Королева Камілла одягла розкішне сапфірове кольє покійної свекрухи на вечерю у Версалі

Король Чарльз і його дружина вирушили з офіційним візитом до Франції і для них президент Макрон влаштував вечерю в колишній королівській резиденції.

Королева Камілла віддала данину поваги покійній королеві Єлизаветі, одягнувши її сапфірове намисто на банкет, який президент Макрон влаштував для неї та її чоловіка, короля Чарльза, у Версальському палаці. Колись кольє юній Єлизаветі підніс її батько. Державний банкет завершив перший день візиту королівського подружжя до Франції. Про це пише Daily Mail.

76-річна Камілла носила діамантово-сапфірове кольє і сережки з сапфіром, які раніше належали королеві Єлизаветі. Вона також віддала данину поваги приймаючій стороні, одягнувши сукню від Dior на державний банкет.

Королева Камілла і король Чарльз на прийомі у Версалі Фото: Getty Images

Намисто і сережки були першими з колекції сапфірів Георга VI, що потрапили в королівське сховище. Покійній королеві їх подарував її батько-король на весілля.

Кольє настільки їй сподобалося, що вона замовила браслет і каблучки 1963 року; останнє незвично, оскільки, як кажуть, Єлизаветі не подобалися її руки, тому вона не носила каблучок і намагалася не привертати до них увагу.

Камілла приєдналася до короля Чарльза, коли він привітав президента Емманюеля Макрона і розповів про "міцну дружбу" Великої Британії та Франції.

Державний банкет влаштували в Дзеркальній залі Версальського палацу наприкінці першого дня Чарльза і Камілли у Франції.

Королева Камілла, король Чарльз і подружжя Макрон на прийомі у Версалі

"Пане президенте, серед багатьох глибоко зворушливих жестів особливо зворушливим був прапор Союзу, що майорів, у Єлисейському палаці. Ваші слова дуже багато значили для нас. Ви сказали, що вона зворушила ваші серця — і саме вона відчувала до Франції найбільшу прихильність, як, звичайно, і моя бабуся королева Єлизавета, королева-мати", — сказав Чарльз на прийомі.

Він нагадав, що перший офіційний спільний візит його батьків до Франції відбувся ще 1948 року, невдовзі після весілля. І навіть поділився більш інтимними та зворушливими спогадами.

"На загальну думку, вони викликали справжній фурор, танцюючи до ранку в чарівному ресторані Chez Carrere на вулиці П'єр Шаррон під серенаду Едіт Піаф. Підозрюю, що вона справила на мене незабутнє враження навіть за шість місяців до мого народження: La Vie En Rose донині є однією з моїх улюблених пісень", — пожартував король.

Крім короля Чарльза і його дружини, державний банкет загалом відвідали 160 почесних гостей. Так, поруч із мадам Макрон сидів британський актор Г'ю Грант.

Королева Камілла, король Чарльз і подружжя Макрон на прийомі у Версалі

А королева Камілла сиділа у двох місцях від сера Міка Джаггера і навпроти міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.

Сам банкет був по-королівськи розкішним. Страви подавали на Service des Oiseaux, знаменитому сервізі із зображенням птахів Севрської порцеляни. А стіл прикрашали троянди і гортензії у відтінках рожевого, фіолетового і білого.

Страви подавали з тимчасової кухні, оскільки історично у величезному палаці ніколи не було повноцінної робочої кухні, бо там їли тільки король і королева.

Нагадаємо, король і королева Великої Британії прибули в аеропорт Орлі на околиці Парижа, щоб почати свій державний візит до Франції. Візит кілька разів відкладався, але зрештою відбувся, хоч багато хто в цьому і сумнівався.