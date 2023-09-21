"Хочу бачити зморшки": Аріана Гранде відмовилася від наповнювача для губ і ботокса

Акторка Аріана Гранде розповіла, що раніше створювала свій гарний образ пишнішою зачіскою і товстою підводкою для очей.

Американська акторка та співачка Аріана Гранде розповіла, що останніми роками вона взяла перерву у використанні наповнювачів для губ та ін'єкцій ботокса. Коментарі Гранде прозвучали під час відео, знятого для Vogue про її секрети краси.

Співачка й актриса раніше не повідомляла, що проходила будь-які косметичні процедури. Виросла в центрі уваги і, таким чином, з юних років зіткнулася з підвищеною увагою до своєї зовнішності, вона сказала: "Дуже важко зрозуміти, що варто робити, а що ні".

Гранде, якій зараз 30 років, пояснила, що вона часто створювала свій гарний образ більш пишною зачіскою або товстим підведенням для очей "як маскування або чогось, за чим можна сховатися", але з віком вона змінила свою думку про еталони краси. Зараз вона думає про "самовираження і підкреслення того, що є".

Фото: instagram/arianagrandebutfan

Також зірка розповіла про косметичні процедури, які проходила: "За ці роки в мене була тонна наповнювачів для губ і ботокса. Я зупинилася у 2018 році".

"Я хочу побачити мої заслужені зморшки... Я сподіваюся, що зморшки на моїй посмішці ставатимуть дедалі глибшими й глибшими, і я сміюся дедалі більше й більше. Старіння може бути такою прекрасною річчю".

Аріана Гранде розповіла, що вона не обов'язково назавжди відмовилася від ін'єкцій та операцій. "Чи можу я зробити підтяжку обличчя через 10 років? Я могла б, так", — сказала вона зі сміхом.

Хоча поширеність ін'єкцій та інших методів лікування серед знаменитостей у Голлівуді ні для кого не є таємницею, зірки рідко відкрито розповідають про те, як вони змінили свою зовнішність — навіть за допомогою менш інвазивних і більш широко поширених косметичних процедур.

Нагадаємо, 18 липня Фокус писав, що Аріана Гранде розлучається після двох років шлюбу. Американська співачка й агент із продажу елітної нерухомості одружилися на приватній церемонії в травні 2021.