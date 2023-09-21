Нерухомість на суму 290 млн доларів: як Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс ділитимуть майно

Акторська пара після 27 років шлюбу оголосила про рішення розлучитися.

Стало відомо, як 54-річний австралійський актор Гʼю Джекман та акторка Деборра-Лі Фернесс, 67, ділитимуть спільно нажите майно, яке оцінюють у 290 мільйонів доларів, після розлучення. Про це пише US Weekly.

Зіркова пара, яка оголосила про свій розрив після 27 років шлюбу, розпочала "складний" процес поділу створеної ними "імперії" вартістю 290 мільйонів доларів.

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Зірка "Росомахи" та його поки офіційна дружина мають намір розділити все порівну.

"Їхнє життя було настільки переплетеним, тому це надзвичайно складний і виснажливий процес — розділити все і з’ясувати, хто що отримає з точки зору активів і фінансів", — розповіло джерело виданню.

"Подача [на розлучення] буде офіційно оформлена в належний час, але перш ніж це станеться, їхня мета полягає в тому, щоб прийти до згоди. Вони сповнені рішучості [зробити це] якомога дружніше".

У 2010 році журнал "Men's Health" оцінив статки австралійського актора приблизно в 257 мільйонів доларів, значна частина яких пов'язана з його роботою над блокбастером "Marvel Comic".

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

До першої проривної ролі Джекмана в "Людях Ікс" у 2000 році пара жила в скромній квартирі з двома спальнями в Мельбурні.

Свою першу спільну нерухомість подружжя придбало за 240 000 доларів у 1997 році, через рік після одруження. Зрештою вони продали квартиру в серпні 2015 року за 740 000 доларів, заробивши собі чистий прибуток у пів мільйона доларів.

У 2009 році вони придбали триповерхову квартиру в будівлі "Meier Towers" у Нью-Йорку.

Гʼю Джекман та Деборра-Лі Фернесс Фото: Getty Images

Г'ю і Деборра-Лі також мають нерухомість у Сіднеї, де вони проводили кілька місяців на рік.

Нагадаємо, Гʼю Джекмана помітили на прогулянці з Раяном Рейнольдсом.

Також Фокус писав про откровення інсайдера щодо розлучення Гʼю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс.