Г'ю Джекмана помітили на прогулянці з Раяном Рейнольдсом (фото)

Неясно, куди попрямували двоє друзів, але вони явно були захоплені розмовою.

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54-річний австралійський актор Г'ю Джекман був помічений у компанії 46-річного канадського актора Раяна Рейнольдса. Дует помітили на прогулянці під дощем у Нью-Йорку. Про це пише PageSix.

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Розмовляючи із зіркою "Дедпула", Джекман був одягнений у чорну куртку та відповідні штани. Він завершив практичний образ білою футболкою та чорними кросівками. Зірка "Людей Ікс" уже був без обручки, оскільки минулого тижня стало відомо, що він розлучається з дружиною Деборрою-Лі Фернесс після 27 років шлюбу.

Рейнольдс був у чорній куртці з плащової тканини на блискавці та сірих штанах. Для прогулянки в похмуру погоду він вибрав білі кросівки, сині шкарпетки в білий горошок і завершив аутфіт бейсболкою.

Неясно, куди попрямували два приятелі, але вони явно були захоплені розмовою. І Раян, і Г'ю відомі тим, що з любов'ю критикують один одного в Інтернеті. Наприклад, у січні Джекман закликав Академію не номінувати "Good Day" Рейнольдса в категорії "Найкраща пісня" — пісню, представлену в мюзиклі "Spirited".

"Тепер номінація Раяна Рейнольдса в категорії "Найкраща пісня" зробить наступний рік мого життя нестерпним", — пожартував Джекман у відео, опублікованому в Twitter.

Також актори працюють разом над майбутнім фільмом "Дедпул 3". У липні 2023 року Г'ю Джекман надав своїм шанувальникам можливість поглянути на те, на що вони так довго чекали — його кадр у костюмі на знімальному майданчику нового фільму. "Дедпул 3" має вийти в кінотеатрах у листопаді 2024 року.

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу.