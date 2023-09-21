"Щоб приховати горе": Наомі Кемпбелл відверто розповіла про зловживання наркотиками

Топ-модель Наомі Кемпбелл зізналася, що повільно "вбивала" себе на початку своєї кар'єри великою кількістю наркотиків, які вона вживала на початку 90-х.

Легенда подіуму Наомі Кемпбелл розповіла про свою боротьбу з наркотичною та алкогольною залежністю в перші роки модельної кар'єри в новому відвертому документальному фільмі "Супермоделі", повідомляє Daily Mail.

53-річна ікона моди заявила, що почала зловживати психотропними речовинами, щоб впоратися з горем через те, що її покинули в дитинстві, а також через шокуючу смерть її близького друга й улюбленого дизайнера Джанні Версаче.

Наомі зізналася, що повільно "вбивала" себе на початку своєї кар'єри великою кількістю наркотиків, які вона вживала на початку 90-х.

"Горе було дуже дивною річчю в моєму житті, тому що його не завжди видно", — пояснила зірка. "Я впадаю в шок і божеволію, коли це дійсно відбувається, а пізніше я ламаюся. Але я тримала печаль усередині і змогла з нею впоратися".

Світ моди був приголомшений, коли знаменитого дизайнера Джанні Версаче застрелили біля свого будинку в Маямі-Біч 1997 року.

У Наомі Кемпбелл склався тісний зв'язок з італійською іконою моди, і вона була однією з багатьох, хто був убитий горем через його загибель. Говорячи про особливе місце, яке він займав у її серці, вона пояснила: "Коли він помер, моє горе стало дуже сильним. Тоді я почала вживати (наркотики — ред.), однією з речей, яку я намагалася приховати, було горе. Залежність — це така... це просто нісенітниця, але це правда. Ви думаєте: "О, це залікує цю рану". Це не так. Це може викликати такий величезний страх і занепокоєння".

Наомі Кемпбелл і Джанні Версаче, 1997 рік

Модель британського походження, як відомо, знепритомніла під час фотосесії 1999 року після п'яти років кокаїнової залежності. Цей страшний момент спонукав її того ж року пройти курс реабілітації.

У фільмі Наомі ясно дала зрозуміти, що усвідомлює, як зловживання наркотичними речовинами привело її на небезпечний для життя шлях, і додала: "Коли ви намагаєтеся щось приховати, ваші почуття... Я намагалася цим чимось прикрити. Я вбивала себе. Це було дуже боляче".

Модель стверджує, що головним поштовхом до її зловживання психоактивними речовинами стали невирішені проблеми, викликані тим, що вона росла без батька.

Наомі народилася в сім'ї танцівниці Ямайського походження Валері Морріс і ніколи не бачила свого батька, який кинув її матір, коли вона була вагітна.

"У мене багато проблем із дитинства. Ну, наприклад, не знати свого батька, не бачити свою матір. Це викликає багато... це викликає багато почуттів. Одне з цих почуттів... безумовно гнів. Але я думаю, що це справді нормальна річ. Я не завжди виявляла свій гнів у потрібний час. Це завжди був невідповідний час", — розповіла топ-модель.

Вона продовжила: "І я думаю, що це ґрунтується на невпевненості, низькій самооцінці та самотності. Це ставить мене в дуже вразливе становище, і всі думають: "О, Наомі дуже крута і дуже сильна дівчина". Але саме такою я хочу здаватися людям".

Фото: instagram/naomi

У документальному фільмі Apple TV+ "Супермоделі", окрім Наомі Кемпбелл, знялися також інші супермоделі: Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста і Крісті Терлінгтон. Легенда подіуму розповідають про свій доленосний кар'єрний шлях.

Раніше, Фокус повідомляв, що Наомі Кемпбелл опублікувала рідкісний знімок дочки. Таким чином модель вшанувала пам'ять дизайнера Джанні Версаче.