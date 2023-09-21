Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс із нареченим відвідали модний показ у Мілані

Зірки першої величини зібралися на показ Fendi в рамках Тижня моди.

Ще недавно модні критики захоплювалися кількістю зірок, які відвідали модний показ Burberry на Тижні моди в Лондоні, але шоу модного будинку Fendi, явно привернуло не меншу кількість зірок. У першому ряду сиділи Наомі Кемпбелл і Наомі Воттс, Гвендолін Крісті та Крістіна Річчі, а Кейт Мосс вийшла у світ зі своїм бойфрендом, графом Ніколаєм фон Бісмарком, хоча й ходили чутки, що вони розлучилися. Про це пише Daily Mail.

Показ Fendi на Тижні моди в Мілані явно став грандіозною подією, адже помилуватися на нову колекцію весна-літо 2024 зібралася вражаюча кількість селебріті.

Гості на показі Fendi Фото: Getty Images

Кейт Мосс сиділа поруч зі своїм бойфрендом графом Ніколаєм фон Бісмарком, спростовуючи недавні чутки про те, що їхні стосунки закінчилися. А поруч із нею сиділа супермодель Наомі Кемпбелл, з якою Кейт пов'язує давня дружба.

Втім, перший ряд займали зірки не меншої величини: акторка Демі Мур, модель Ембер Валлетта, акторки Крістіна Річчі, Гвендолін Крісті та Наомі Воттс, супермодель Лінда Євангеліста, акторка С'юкі Вотергаус і модель Кара Делевінь.

Лінда Євангеліста

Кара Делевінь

Звісно, на показ завітала й Анна Вінтур, яка зазвичай приховувала обличчя за сонцезахисними окулярами.

У серіалі "Секс і місто" Керрі Бредшоу була одержима своєю сумкою Fendi Baguette. В одному з епізодів вона поправляє грабіжника, який вимагає віддати йому сумку: "Це не сумка, це Baguette". Її вислів можна перефразувати: це не показ мод, це показ мод Fendi.

Показ Fendi

І величезні зображення культової сумочки прикрашали місце проведення шоу — міланський виставковий зал Fendi — тоді як моделі дефілювали в довгих відвертих туніках і яскравих асиметричних топах, створених уродженцем Лондона художнім керівником Кімом Джонсом.

60-річна Демі мала чудовий вигляд у сукні в рожеву смужку з високим коміром, у поєднанні з чорною сумочкою і довгими звисаючими срібними сережками.

Подружки-супермоделі Наомі, 53 роки, і Кейт, 49 років, всіляко демонстрували свою дружбу і навіть трималися за руки.

Гості на показі Fendi

Відомо, що і вона, і Кейт були близькими подругами впродовж багатьох років, і Мосс була однією з перших, хто привітав Наомі, коли вона оголосила 2021 року, що в неї народився первісток.

Наомі раніше розповідала, як допомогла Кейт Мосс на початку її кар'єри.

В інтерв'ю для Evening Standard 2014 року Наомі розповіла: "Я вперше зустріла Кейт Мосс у Лос-Анджелесі 1992 року. Їй було 15, мені було 18. Це була коротка зустріч, але я пам'ятаю, що вона була разюче тихою і майже не розмовляла. Часом вона може бути дуже сором'язливою. Вона мені як молодша сестра, і навіть зараз вона все ще моя молодша сестра. У нас навіть є прізвиська одне для одного, але я не думаю, що вона захоче, щоб я їх вимовила".

Нагадаємо, зірками показу Burberry, серед інших, стали Джейсон Стейтем і його наречена Гантінгтон-Вайтлі.