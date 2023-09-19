Джейсон Стейтем, Анна Вінтур і Наомі Кемпбелл стали гостями шоу Burberry (відео)

Найвідоміший британський бренд влаштував шикарний показ у рамках Тижня моди в Лондоні.

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Показ мод Burberry весна-літо 2024 пройшов у рамках Тижня моди в Лондоні. Тиждень моди, нагадаємо, стартував 15 вересня і завершиться сьогодні, 19 вересня. Шоу зібрало зірок, які постаралися вибрати для себе речі з нової колекції. І так досягли успіху в любові до бренду, що Анна Вінтур і Рейчел Вайс навіть з'явилися у вбраннях з однаковим квітковим принтом. Про це пише The Guardian.

Сцена перед найбільшим показом лондонського тижня моди була типово британською: струнка черга за чаєм, кавою та ласощами. Як гості в першому ряду — це, напевно, єдине шоу, на якому поруч можна побачити голлівудського героя бойовиків Джейсона Стейтема, його чарівну подругу Розі Гантінгтон-Вайтлі, відомого хореографа Вейна МакГрегора і нападника "Арсеналу" Букайо Саку.

Показ Burberry

Звісно на подіумі головним героєм був тренч — фірмова річ Burberry. Але тепер він став більш елегантним, іноді без рукавів, а іноді й шкіряний.

Тренч Burberry мав на цьому подіумі в наметі на лондонському Хайбері Філдс бажаніший і сучасніший вигляд, ніж протягом багатьох років. Це здається гарним знаком того, що 37-річний креативний директор Деніел Лі, який виріс у Йоркширі недалеко від фабрики з виробництва пальт, є підходящою людиною для роботи в Burberry.

Кайлі Міноуг з гостями на показі Burberry

На жаль для Лі, незважаючи на те, що на подіумі ефектний плащ кидає сильний сигнал, у торговельному залі головне — це сумки та взуття. Burberry розробила амбітний бізнес-план зі збільшення продажів з 2,8 млрд фунтів стерлінгів до 4 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних п'яти років, що означає розширення своєї частки на ринку найважливіших аксесуарів.

Сумки з м'якої шкіри не сподобалися протестувальникам з Peta. Одна з дівчат вийшла на подіум із плакатом, на якому було написано: "Тварини — це не одяг".

Протестувальниця з плакатом на показі Burberry

Новим став яскравий синій колір, обраний Лі кольором будинку Burberry, принти у вигляді полуничок і пальто, сукні та накидки в клітку — тільки велику і помітну.

Розі та її наречений Джейсон Стейтем стали однією з найяскравіших пар на показі. 36-річна британська модель і 56-річний актор, які разом з 2010 року, позували для приголомшливих знімків за межами майданчика на Хайбері Філдс.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем Фото: Getty Images

Вона мала типово стильний вигляд у бежевому плащі, який обхоплював її талію, і доповнювала образ химерними жовтими туфлями на підборах. Тим часом Джейсон одягнув чорну куртку і штани в поєднанні з в'язаним топом кольору хакі і темними окулярами.

Джоді Комер, зірка серіалу "Вбиваючи Єву", продемонструвала свій сміливий стиль у чорній сукні в клітину без бретелей у поєднанні зі шкіряними чобітьми до коліна.

Джоді Комер

На розкішному заході також була присутня Кайлі Міноуг, яка привернула увагу в зеленому пальті кольору хакі з ременем на талії.

Джорджія Мей Джаггер мала вигляд втілення шику у в'язаному бузковому топі та жовтій спідниці-міді в поєднанні з білими туфлями на підборах.

Наомі Кемпбелл була помічена за дружнім поцілунком зі своїм супутником. 53-річна супермодель мала шикарний вигляд у зеленому пальті з малюнком і штанах у тон.

Наомі Кемпбелл

Головний редактор американського Vogue Анна Вінтур сховала очі за парою темних окулярів і вибрала сукню з квітковим принтом. Як виявилося, вбрання з таким же малюнком у кульбабки вибрала і актриса Рейчел Вайс, але дами постаралися зробити вигляд, що це їх не збентежило.

Анна Вінтур, Хеміш Боулз і Рейчел Вайс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тиждень моди в Лондоні стартував із заходу Vogue World, на який зібралися всі британські зірки.

Дрес-кодом вечора став "Вечір прем'єри", а прийом від Анни Вінтур, головного редактора Vogue, організували режисер Стівен Долдрі, лауреат премії BAFTA, режисерка шоу Емілі Бернс і креативна продюсерка Френ Міллер разом з командою Vogue. Там же з'ясували, що спроба Едварда Еннінфула прибрати Вінтур з її посади закінчилася провалом. У підсумку вже його місце зайняла нова протеже великої і жахливої Анни — Чіома Ннаді.