Твіггі, Мейсі Вільямс і Сієнна Міллер: Топ-5 модних образів із червоної доріжки Vogue World: London 2023

Шоу, яке називають лондонським Met Gala, організувала Анна Вінтур і на червоній доріжці зібралися всі британські зірки.

Related video

У лондонському театрі Друрі-Лейн відбувся захід Vogue World, на який зібралися всі британські зірки. Поки їхні голлівудські колеги не можуть виходити на червоні доріжки через страйки сценаристів і акторів, британським селебріті ніхто не забороняє блищати на червоних доріжках, особливо з такого привабливого приводу.

Дрес-кодом вечора став "Вечір прем'єри", а прийом від Анни Вінтур, головної редакторки Vogue, організували режисер Стівен Долдрі, лауреатка премії BAFTA, режисерка шоу Емілі Бернс і креативна продюсерка Френ Міллер разом з командою Vogue.

Анна Вінтур, Баз Лурманн і Едвард Еннінфул Фото: Getty Images

На прийомі представили широкий спектр виконавських видів мистецтва.

Гості побачили оперу, балет і театр на заході, який проводиться на початку Лондонського тижня моди і покликаний розкрити і продемонструвати таланти.

Раніше Вінтур заявила, що індустрія виконавських мистецтв перебуває "під загрозою", а це означає, що всі доходи від продажу квитків підуть низці театральних компаній, зокрема Національному театру, Королівському оперному театру і Королівському балету.

Червона доріжка Vogue World: London 2023

Захід був доступний тільки багатим і знаменитим: вартість одного квитка становила до 2521,70 фунтів стерлінгів. Через лондонський Вест-Енд тягнувся затор із лімузинів.

Після прибуття гостям було запропоновано загорнутися в пашмину Coach і насолодитися безкоштовною текілою з бару, їм дарували помади Estee Lauder і запрошували насолодитися шербетом і лакрицею.

Гості прийому постаралися вибрати найоригінальніші та найекстравагантніші вбрання, що відповідають тематиці вечора. А Фокус вибрав найяскравіші образи з червоної доріжки.

Джоді Тернер-Сміт

Зірка серіалів "Справжня кров" і "Останній корабель", акторка Джоді Тернер-Сміт продемонструвала найсміливіший образ вечора, з'явившись у чорних стрінгах, шовкових вечірніх рукавичках і великому чорному атласному банті, що закриває груди.

Джоді Тернер-Сміт Фото: Getty Images

Вбрання на червону доріжку потрапило буквально з подіуму. На початку цього року його показали на показі Victor & Rolf на початку цього року.

Сієнна Міллер

41-річна Сієнна Міллер, яка очікує на другу дитину (першу від її бойфренда Олі Гріна, 26 років), розсунула межі стилю для вагітних, продемонструвавши свій живіт у вкороченому топі від кутюр Schiaparelli та пишній, як хмара, спідниці.

Сієнна Міллер Фото: Getty Images

Модні критики заявили, що її образ став найяскравішим на червоній доріжці.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія

Такий важливий світський захід не міг пройти без членів королівської сім'ї. Тож на червону доріжку вийшли сестри Беатріс і Євгенія.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Беатріс була одягнена в чорну струмливу сукню з квітковим принтом від дизайнера Річарда Квінна і обіймалася зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, який мав дуже елегантний вигляд у білому смокінгу і чорних штанах.

Принцеса Євгенія Фото: Getty Images

Її сестра Євгенія прийшла одна і блищала в яскраво-зеленій атласній сукні від Fendi, яку доповнила діамантовими прикрасами і блискучими туфельками.

Мейсі Вільямс

Зірка серіалу "Гра престолів" пройшла червоною доріжкою вдягнена з ніг до голови в Maison Margiela, надівши головний убір з революційної колекції готового одягу осені 2023 року Джона Гальяно.

Мейсі Вільямс Фото: Getty Images

Капелюх зібраний зі шматочків сміття і паперу, його прикрашає вуаль і стрічка, це панк-версія надмірних капелюхів, яким надають перевагу члени вищого суспільства.

Мод Апатоу

Актриса Мод Апатоу не знімалася з 2020 року, але роль в "Ейфорії" зробила її надзвичайно популярною в соцмережах. У 2013 році її блог у Twitter журнал Time визнав "Найкращим блогом 2013 року". Дочка відомих акторів Джада Апатоу і Леслі Манн підтримала тренд на стиль нареченої.

Мод Апатоу Фото: Getty Images

Віднедавна білі сукні та вуалі перестали бути прерогативою наречених і поступово стали завойовувати червоні доріжки. Тож Мод вибрала ансамбль від Bode і головний убір, що нагадує той, який носили дами за часів Анни Болейн.

І поза топом і будь-якими списками варто відзначити Твіггі, 73-річна ікона стилю і супермодель вибрала червоний оксамитовий брючний костюм і сумочку Louis Vuitton.

Твіггі Фото: Getty Images

Твіггі купила свій костюм від Тома Форда для Gucci 1996 року на eBay, як вона сама сказала, щоб "оживити шматочок історії", там же вона придбала і свою сумочку.

Нагадаємо, господиня вечора, Анна Вінтур прибула на шоу разом з редактором британського Vogue Едвардом Еннінфулом. У світі глянцю назрівав, що так і не вибухнув скандал, пов'язаний з тим, що Еннінфул сподівався одного дня замінити Вінтур, але головна редакторка Vogue сповнена рішучості залишатися на місці і "відлякає будь-яких суперників, як муху".

Тепер Едварда Еннінфула на посаді редактора британського Vogue має замінити Чіома Ннаді. Едвард на початку 2024 року посяде "глобальну консультативну посаду" у Vogue, як зазначається — "зі свободою займатися ширшими творчими проєктами". Фокус писав про інтриги і таємну боротьбу Еннінфула і Анни Вінтур.