Ілона Гвоздьова показала вправи для ідеального преса (відео)

За словами танцівниці, вона хоче власним прикладом, наполегливою працею та наполегливістю мотивувати інших людей ставати кращими.

35-річна українська танцівниця, переможниця шоу "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова може похвалитися фігурою, якій позаздрять 17-річні дівчата. Зірка має двох дітей, проте її тіло все таке ж струнке та підкачане, як і до їхньої появи. Вся справа — у фізичних навантаженнях і правильному способі життя. На своїй сторінці в Instagram Ілона опублікувала відео, де показала комплекс вправ для преса, які забезпечують їй підтягнутий і рельєфний живіт.

У кадрі Гвоздьова — у стильному червоному спортивному комплекті, що складається з топа і лосин.

"Щоб бути прикладом для інших, будь прикладом для себе! Нещодавно в університеті зі мною сталася кумедна історія! На вході охоронець сплутав мене зі студентами, і, знаєте, глибоко в душі, мені стало дуже приємно і трохи смішно від цієї ситуації. Коли я давала студентам клас, я кайфувала від процесу і намагалася виглядати серед них природно і водночас хотіла власним прикладом, наполегливою працею і наполегливістю мотивувати їх наслідувати мій приклад і стати ще кращими! Моя професія завжди вимагає бути у формі! Це моє обличчя, і тільки щоденна праця над своїм тілом і думками можете гарантувати як мені, так і кожному з вас, бажаний результат", — зазначила вона в підписі до відео.

Раніше Фокус писав про те, що Ілона розповіла підписникам про свої плани збільшити груди. За її словами, зробити це вона хоче не на догоду моді, а щоб відчути себе більш жіночною.