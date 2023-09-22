Як спалювати більше калорій під час бігу та ходьби: 3 поради від фітнес-тренера

Біг і ходьба — дві найдоступніші та найефективніші форми фізичної активності, які відіграють важливу роль у схудненні та позитивно впливають на ваше здоров'я.

Ці заняття не тільки ефективні для спалювання калорій, але також впливають на поліпшення серцево-судинної системи, м'язового тонусу і психічного благополуччя. Незалежно від того, чи є ви завзятим бігуном, чи віддаєте перевагу швидкій ходьбі, і те, і інше може зробити значний внесок у вашу боротьбу із зайвою вагою. Про це пише She Finds.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Сертифікований персональний тренер Ті Джей Ментус розповів про три прості кроки, які ви можете зробити, щоб спалювати більше калорій під час прогулянок та пробіжок. Ментус порадив рухатися у швидшому темпі, додаючи біг вгору.

Рухайтеся швидше

Фото: Pixabay

Збільшення темпу під час ходьби або бігу може значно підвищити кількість спалюваних калорій. Коли ви рухаєтеся швидше, вашому організму потрібно більше енергії для підтримки збільшених зусиль, що призводить до більш високої витрати калорій. У разі бігу інтенсивність та вплив на спалювання калорій більш виражені на високих швидкостях. Цей зв'язок між швидкістю й спалюванням калорій важливий для контролю ваги, оскільки дає змогу вам отримати максимальну користь від тренувань.

"Це найпростіший спосіб збільшити спалювання калорій. Спалювання калорій пов'язане з частотою пульсу. Що вища частота пульсу, то більше калорій спалюється за хвилину тренування. Часто, коли хтось не спалює стільки калорій, скільки хотілося б, від кардіо, то тільки тому, що вони недостатньо навантажують себе, і їхнє тіло звикло до одного й того самого комфортного темпу", — каже Ментус.

Додайте обважнення

Фото: Freepik

Додайте жилет обважнювач у ваші щоденні пробіжки або прогулянки, оскільки це може сильно змінити результат у плані спалювання калорій і поліпшення фізичної форми. Додатковий опір жилета змушує ваше тіло працювати старанніше, задіюючи більше м'язів і підвищуючи загальну інтенсивність тренування. Це, зі свого боку, збільшує частоту серцевих скорочень і витрату калорій, роблячи тренування ефективнішим.

"Навіть усього лише 5-10 фунтів можуть дійсно кинути виклик тілу без необхідності рухатися швидше або долати більшу відстань. Додаткова вага змушує нижню частину тіла працювати трохи важче, щоб просунути тіло вперед, а також змушує тулуб утримувати себе у вертикальному положенні", — заявляє Ментус.

Шукайте гірку

Фото: Getty Images

Шукайте горбисту місцевість або використовуйте функції нахилу на біговій доріжці, оскільки це дає змогу збільшити спалювання калорій, як під час ходьби, так і під час бігу. Коли ви працюєте проти сили тяжіння, піднімаючись схилом, ваші м'язи задіюються інтенсивніше, збільшуючи загальну витрату калорій. Незалежно від того, чи надаєте перевагу пробіжці на свіжому повітрі, чи біговій доріжці, рух у гору — це ефективний спосіб активізувати прогулянки або пробіжки і прискорити спалювання калорій.

"Може бути досить складно навіть бігати підтюпцем, не кажучи вже про те, щоб піднятися крутим схилом. Якщо поруч із вами горбиста місцевість, я б порадив час від часу бігати там, щоб кинути собі виклик. Ви можете отримати те ж саме на біговій доріжці, чергуючи біг або ходьбу за нахилом, а потім повертаючись до рівного рівня", — рекомендує Ментус.

Нагадаємо, топ-5 простих вправ на прес, які допоможуть прибрати в'ялість живота.

Раніше Фокус писав про те, що скакалка — це легкий і всім знайомий снаряд, який допомагає підтримувати здоров'я, контролювати вагу і худнути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця