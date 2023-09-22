Рамі Малека помітили за поцілунками з Еммою Коррін (фото)

Актор єгипетського походження та зірка "Корони" підтвердили чутки про свій роман.

42-річний американський актор Рамі Малек і англійська акторка Емма Коррін, 27, публічно підтвердили свій роман, насолоджуючись осінньою прогулянкою із собакою в Лондоні в четвер, 21 вересня 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор поцілував зірку "Корони" після того, як джерела стверджували, що вони насолоджувалися низкою побачень разом.

Емма Коррін закуталася в довгий сірий тренч та одягнула джинси.

Тим часом зірка "Богемної рапсодії" одягнув синю бейсболку та джинси, коли вони вивели свою собаку на прогулянку, а Емма тримала пристрій для метання м’яча для їхнього чотириногого друга.

Двоє зірок були в сонцезахисних окулярах.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Емма Коррін та Рамі Малек

За словами очевидців, пара виглядала "блаженно щасливою та закоханою" і "зовсім не намагалася бути стриманою чи приховувати свої стосунки".

Минулого місяця джерела стверджували, що Емма та Рамі насолоджувалися низкою "закоханих побачень" після "розриву" актора з 29-річною Люсі Бойнтон.

Нагадаємо, Рамі Малек фліртував з Еммою Коррін на концерті Брюса Спрінгстіна.

Також Фокус писав про вечерю Рамі Малека та акторки Леї Сейду.