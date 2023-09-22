Ангус Клауд: стала відома причина смерті зірки "Ейфорії" (фото)

За тиждень до смерті актор, який зіграв у популярному молодіжному драматичному серіалі "Ейфорія", поховав власного батька, який помер від онкології.

Актор "Ейфорії" 25-річний Ангус Клауд у липні був знайдений непритомним у будинку своєї сім'ї в Окленді. Він помер від випадкового передозування смертельної комбінації наркотиків, йдеться у звіті каліфорнійської поліції, повідомляє Sky News.

"Клауд помер від смертельної суміші метамфетаміну, фентанілу, кокаїну і бензодіазепінів", — підтвердили виданню в бюро.

Фото: instagram/anguscloud

Після його смерті мати Клауда заявила в соціальних мережах, що, на її думку, її син "не мав наміру накласти на себе руки", і сказала, що за кілька годин до смерті він говорив про свої плани і про свою сім'ю.

Фото: instagram/anguscloud

Його сім'я також розповіла про його боротьбу з психічним здоров'ям, сказавши: "Ми сподіваємося, що його смерть стане нагадуванням іншим про те, що вони не самотні і не повинні мовчки боротися з цим поодинці".

За тиждень до смерті актор оплакував смерть власного батька від мезотеліоми (різновид раку — ред.) і поїхав до Ірландії, щоб поховати його.

Що відомо про Ангуса Клауда

Клауд здобув найбільшу популярність завдяки ролі торговця наркотиками Фезко разом із Зендаєю в популярному молодіжному драматичному серіалі "Ейфорія".

Він працював у ресторані в Брукліні, Нью-Йорк, коли директор із кастингу Euphoria запросив його на свою першу акторську роль.

Після його смерті творець "Ейфорії" Сем Левінсон сказав: "Не було нікого, схожого на Ангуса. Він був занадто особливим, занадто талановитим і занадто молодим, щоб покинути нас так скоро. Він також боровся, як і багато хто з нас, із залежністю і депресією. Сподіваюся, він знав, скількох сердець він підкорив. Я любив його. Я завжди буду любити його. Спочивай з миром і благослови Господь його сім'ю".

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що померла радянська актриса Ніна Бєляєва. Вона запам'яталася глядачам роллю Кухарки в екранізації "Казки про царя Салтана".

Раніше, 26 серпня стало відомо, що помер режисер Гліб Панфілов, який зняв фільм "Васса".